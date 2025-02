Baba Mondi intervistë për AFP: Shteti Bektashi pa taksa dhe polici

Tiranë, 26 shkurt 2025- Vitin e kaluar, kryeministri Edi Rama hodhi idenë për krijimin e një "shteti bektashi", duke theksuar se ky shtet do të shtrihet brenda kufinjve të Kryegjyshatës Botërore të Bektashinjve, një komunitet që numëron rreth 100 mijë anëtarë. Rama e përshkroi këtë shtet si një hap të rëndësishëm për promovimin e dashurisë dhe tolerancës fetare, duke e shndërruar atë në një model për të tjerët.

Në një intervistë për AFP, Baba Mondi, lideri i Bektashinjve, theksoi se ky shtet do të jetë i vogël nga ana territoriale, por i madh në shpirt. Sipas tij, shteti i ri do të shërbejë si një model për dashurinë dhe paqen, duke krijuar një hapësirë shpirtërore dhe administrative për besimtarët bektashianë.

"Ky shtet do të jetë një shtet shpirtëror, i vogël në territor, por me një zemër të madhe," u shpreh Baba Mondi. Ai shtoi gjithashtu se “e gjithë bota do të mund të shohë dritën e bektashinjve.”

Krijimi i një shteti fetar në Shqipëri ishte i paimagjinueshëm gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës, i cili ndaloi plotësisht fenë dhe persekutoi klerikët dhe priftërinjtë. Pas rënies së komunizmit, shprehja fetare ka njohur një rigjallërim të madh në Shqipëri, dhe bektashinjtë renditen tani si komuniteti i katërt më i madh fetar në vend, pas myslimanëve sunitë, të krishterëve ortodoksë dhe katolikëve.

Për më tepër, Baba Mondi shpjegoi se shteti bektashi do të funksionojë pa polici, ushtri apo taksa, duke u fokusuar kryesisht në organizimin dhe mbrojtjen e bektashinjve në mbarë botën, si dhe në mbështetje për ata që përballen me persekutime fetare në disa vende.

"Ne jemi për paqen dhe dashurinë," tha Baba Mondi, duke theksuar se bektashinjtë janë kundër çdo lloj konflikti të nxitur nga ekstremistët dhe se ata përkrahin tolerancën fetare dhe bashkëjetesën.

Shteti i ardhshëm do të zërë një territor të vogël prej 0.11 kilometra katrorë në Tiranë, ku tashmë ndodhet një tempull bektashian, duke e bërë atë shtetin më të vogël në botë, pas Vatikanit që ka një territor prej 0.44 kilometra katrorë.

“Bektashizmi ka qenë dhe do të mbetet një urë lidhëse mes Lindjes dhe Perëndimit,” theksoi Baba Mondi, duke shtuar se komuniteti bektashi gjithmonë ka qenë një shembull i bashkëjetesës dhe respektit mes kulturave dhe feve të ndryshme.