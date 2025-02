Kurti uron Merzin: Kosova mezi pret thellimin e bashkëpunimit me Gjermaninë

KOSOVË- Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar koalicionin CDU/CSU për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Gjermani. Kurti përmes një postimi në rrjetet sociale uroi edhe Friedrich Merzin, i cili pritet të jetë kancelar i ardhshëm. Ai gjithashtu shtoi se Kosova dhe populli saj mezi presin vazhdimin e thellimit të bashkëpunimit Kosovë-Gjermani.

“Urime Friedrich Merz dhe CDU/CSU për fitoren e zgjedhjeve federale gjermane. Kosova dhe populli i saj presin me padurim vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit tonë”, ka shkruar Kurti në X.

Kandidati për kancelar të Gjermanisë, Friedrich Merz, bëri një deklaratë të dielën para rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të vendit të tij, duke sinjalizuar një ndryshim të madh në qëndrimin e Evropës ndaj SHBA-së dhe NATO-s. Sipas rezultateve të prelimiminare zyrtare të shpallura nga Këshilli Zgjedhor Gjerman, partitë e Unionit Kristian (CDU/CSU) fituan zgjedhjet me 28.6 për qind të votave.

Congratulations to Friedrich Merz and the CDU/CSU on winning the German federal election. Kosova and its people look forward to continuing and deepening our collaboration.