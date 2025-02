‘Duhej të festonte sot në Prishtinë jo mbrapa grilave në Hagë!’ 17-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, Grenell kujton arrestimin e Hashim Thaçit

Prishtinë- I dërguari amerikan për operacione të posaçme, Richard Grenell, i ka uruar, siç ka thënë, miqtë në Kosovë për 17-vjetorin e shtetësisë së vendit.

“Megjithatë, ky moment historik është lënë në hije nga një padrejtësi e madhe. Ati themeltar i shtetësisë së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, do të duhej të festonte sot në Prishtinë jo mbrapa grilave në Hagë”, ka thënë Grenell përmes një postimi në X, dikur Twitter.

Sipas tij, evropianët kanë dështuar që të veprojnë kundër “kësaj padrejtësie në pesë vjetët e fundit”.

“Edhe institucionet shtetërore të Kosovës, për shkak të politikës, kanë dështuar që të ndërmarrin veprime të domosdoshme ligjore për t’i dhënë fund kësaj padrejtësie”, ka thënë mes tjerash Grenell në X.

I wish all my friends in #Kosovo a joyous and safe celebration on the 17th anniversary of their independence. However, this milestone is overshadowed by a grave injustice. The founding father of Kosovo’s statehood, President Hashim Thaçi, should be celebrating today in Pristina…