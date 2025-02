Macron uron Vjosa Osmanin për 17-vjetorin e Pavarësisë dhe konfirmon mbështetjen e Francës për integrimin evropian të Kosovës

Paris, 16 shkurt 2025 – Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka dërguar një letër urimi presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për shënimin e 17-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Në letër, Macron ka rikonfirmuar mbështetjen e Francës për pavarësinë dhe integrimin evropian të Kosovës, duke siguruar se Franca do të mbetet një nga aleatët më të përkushtuar të vendit.

Macron ka theksuar rëndësinë e perspektivës evropiane të Kosovës dhe ka kërkuar që të vazhdojë procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, duke u fokusuar në zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit-Ohrit. Ai ka shpresuar gjithashtu që dy vendet, të lidhura me vlerat e Olimpizmit, do të mund të bashkëpunojnë për organizimin e Lojërave Mesdhetare të vitit 2030 në Kosovë, duke siguruar mbështetje për këtë ngjarje të rëndësishme.

Përveç kësaj, Presidenti Macron ka falënderuar presidenten Osmani për pjesëmarrjen e saj në ceremoninë e rihapjes së Katedrales Notre-Dame në Paris.

Letra e plotë e Presidentit Macron:

Zonja Presidente, e dashur Vjosa,

Me rastin e festës kombëtare të Republikës së Kosovës, dëshiroj t’ju shpreh urimet e mia dhe t’ju ritheksoj gjithë përkushtimin që Franca ka për pavarësinë e Kosovës.

Përballë çrregullimeve dhe fragmentimit të botës, perspektiva evropiane e Kosovës, si e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duhet të rikonfirmohet. Ju siguroj për përkrahjen e Francës për të mbështetur vendin tuaj në këtë rrugë.

Në këtë drejtim, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është një hap thelbësor. Emërimi i një Përfaqësuesi të ri special të Bashkimit Evropian duhet të jetë një mundësi për të bërë përparim në zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit-Ohrit, duke përfshirë themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Shpresoj gjithashtu që dy vendet tona, të lidhura me vlerat e Olimpizmit, të mund të vazhdojnë të bashkëpunojnë, veçanërisht lidhur me organizimin e Lojërave Mesdhetare në vitin 2030 në Kosovë. Franca është e gatshme t’ju ndihmojë që kjo ngjarje madhore të ketë një sukses të plotë.

Së fundi, dëshiroj t’ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në ceremoninë e rihapjes së Notre-Dame de Paris, për të cilën ju jam mirënjohës.

Ju lutem pranoni, zonja Presidente, konsideratën time më të lartë.

Përzemërsisht,

Emmanuel MACRON

Ky mesazh i Presidentit Macron vjen si një tjetër shenjë e mbështetjes së vazhdueshme të Francës për integrimin evropian të Kosovës dhe normalizimin e marrëdhënieve të saj me Serbinë.