KQZ publikon rezultatet e deritanishme të zgjedhjeve në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 41.29%

KOSOVË – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet e deritanishme nga procesi i numërimit të votave, ku deri më tani janë numëruar 88.04% e gjithsej votave. Sipas këtyre të dhënave, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 41.29% të votave, që përkthehet në 306,556 vota. Pas saj, renditen Partia Demokratike e Kosovës me 21.83% apo 162,033 vota dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.75% apo 131,798 vota.

Rezultatet e tjera përfshijnë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën Socialdemokrate, që kanë siguruar 7.68% të votave, duke marrë gjithsej 56,994 vota. Lista Serbe ka grumbulluar 3.96% të votave, ose 29,406 vota, ndërsa Koalicioni për Familje ka marrë 2.31% të votave, që janë ekvivalent me 17,174 vota.

Procesi i numërimit të votave vazhdon dhe pritet që rezultatet e plota të publikohen në orët në vijim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar gjithashtu se në zgjedhjet e 9 shkurtit kanë marrë pjesë 799,954 qytetarë, që përbën 40.59% të numrit të përgjithshëm të të drejtave të votës, që është 1,970,944 qytetarë.