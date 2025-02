Zgjedhjet në Kosovë, mediet e huaja: Partia në pushtet nuk merr shumicën absolute, do t’i duhet koalicion për formimin e qeverisë

Mediat ndërkombëtare, përfshirë BBC dhe Reuters, kanë komentuar rezultatet e Exit Poll-eve të publikuara pas mbylljes së votimit në Kosovë, duke vënë theksin te ngërçi politik që mund të lindë nga këto rezultate. Sipas Exit Poll-it të realizuar nga TV Klan Kosova, partia në pushtet, Vetëvendosje e Albin Kurtit, pritet të kryesojë zgjedhjet, por nuk arrin shumicën absolute të nevojshme për të formuar qeverinë e vetme.

Sipas rezultateve të publikuara, Vetëvendosje pritet të fitojë 38.2% të votave, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) e opozitës vjen e dyta me 22.4% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) renditet e treta me 20.1% të votave. Ky rezultat paraqet një rënie të ndjeshme në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, kur partia e Kurtit fitoi më shumë se 50% të votave.

Reuters thekson se, gjatë fushatës, Kurti kishte përjashtuar mundësinë e një koalicioni dhe kishte pretenduar se do të arrinte më shumë se 50% të votave. Tashmë, rezultati i këtyre exit poll-eve sugjeron se Vetëvendosje do të ketë nevojë për të negociuar me partitë e tjera për të formuar një koalicion dhe për të siguruar shumicën në Kuvendin e Kosovës.