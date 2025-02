PËRDITËSIM DIREKT | Zgjedhjet në Kosovë, çfarë vendosën qytetarët

PËRDITËSIM DIREKT |

20:20 KQZ: Pjesëmarrja në zgjedhje, 40%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve doli para pak çastesh në konferencë për media, me informacione rreth pjesëmarrjes në zgjedhje.

Të dhënat paraprake nxjerrin në pah se në zgjedhjet kanë marrë pjesë 40.04 për qind e votuesve.

Në zgjedhjet e sotme parlamentare në Kosovë kanë votuar 40.04 për qind ose 789 mijë e 172 qytetarëve me të drejtë vote nga gjithsej 1 milion e 970 mijë e 944, njoftoi KQZ.

Duke e parë në përqindje ka pasur pjesëmarrje më të ulët të daljes në votime në krahasim me zgjedhjet e mbajtura para katër vjetësh. Gjithashtu dalja është më e ulët se në vitin 2019.

Në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 të drejtë vote kanë pasur 1 milion e 794 mijë e 862 qytetarë. Pjesëmarrja e qytetarëve në këtë proces zgjedhor ka qenë 48,78 % apo 903,379 votues. Ndërkaq, në zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019 dalja në votim ishte 44.56 për qind apo 826,916 mijë qytetarë.

Në të dhënat e publikuara të orës 19:44 nuk përfshihen pjesëmarrja në vendvotimet me kusht, votimi i personave me nevoja të veçanta dhe votat nga diaspora.

19:30 – EXIT POLL-i i realizuar nga RTV Dukagjini dhe kompania UBO-Consulting, ka nxjerrë si parti të parë Lëvizjen Vetëvendosje, të dytën Partinë Demokratike të Kosovës dhe të tretën Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Sipas këtij EXIT POLL-i e katërta është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Ja të dhënat:

Lëvizja Vetëvendosje 40.3%

Partia Demokratike e Kosovës 21.4%

Lidhja Demokratike e Kosovës 19.3%

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 7.2%

Koalicioni për Familjen 1.8% dhe të tjerët 1.1%.

Nga këto rezultate LVV do të ketë 46 deputetë, PDK do të ketë 24 deputetë, LDK 22 deputetë, AAK 8 deputetë dhe 20 deputetë do të kenë minoritetet.

Gjatë ditës janë zhvilluar 15 mijë anketa me marzh gabimi më pak se një pikë të përqindjes në 140 qendra të votimit në mbarë Kosovën.

Exit-polli i Klan Kosovës gjithashtu e ka nxjerrë LVV-në të parën, por me rënie të madhe të votave nga zgjedhjet e 2021 – me 38.2%.

E dyta parashihet të jetë PDK-ja me 22.4%.

LDK e treta me 20.1%.

AAK me 7.6%, si e katërta në renditje.

Koalicioni për Familjen projektohet të shkojnë në 1.03%.

LIVE nga Euronews:

Çfarë duhet të dini deri tani:

Rezultatet e para zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë priten pas orës 21:00.

Mbyllja e vendvotimeve nisi në orën 19:00.

Në garë ishin 28 subjekte politike dhe një kandidat i pavarur, si dhe katër kandidatë për kryeministër: Albin Kurti nga LVV-ja, Bedri Hamza nga PDK-ja, Lumir Abdixhiku nga LDK-ja dhe Ramush Haradinaj nga koalicioni AAK-Nisma dhe partnerët e tjerë.

Numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime ishte 1 milion e 970 mijë e 944 votues.

Për herë të parë votën e tyre u ftuan ta hedhin 125 mijë e 852 votues të rinj.

Votuesit vendosën për përbërjen e re parlamentare, e cila më pas zgjedh qeverinë e re të Kosovës.

Në zgjedhjet e së dielës u votua edhe në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku më parë, disa herë janë bojkotuar zgjedhjet.

Kësaj radhe marrin pjesë gjashtë subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb. Lista Serbe, deri tani partia më e madhe e serbëve, si edhe Lëvizja Popullore Serbe, Demokracia Serbe, Partia e Serbëve të Kosovës për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, si dhe Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore.