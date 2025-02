Zgjedhjet në Kosovë, çfarë duhet të dini

Dita e sotme shënon një moment të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, pasi ata drejtohen sot në kutitë e votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Kosovës. Në këto zgjedhje parlamentare, 28 subjekte politike janë në garë, duke përfshirë disa nga partitë më të mëdha të vendit, si Lëvizja Vetëvendosje (VV), Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Partia Demokratike e Kosovës (PDK), dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).

Kandidatë dhe Votues Për postet e deputetëve, janë regjistruar gjithsej 1,280 kandidatë, ndërsa numri i votuesve brenda dhe jashtë Kosovës është 2,075,868. Votimi do të fillojë në orën 07:00 dhe do të mbyllet në orën 19:00. Ky proces zgjedhor është mbështetur nga 941 qendra votimi, duke përfshirë 903 për votimin e rregullt dhe 38 për votimin me kusht.

Njoftim për ndryshimet në ligjin zgjedhor Në përputhje me ndryshimet ligjore të fundit, heshtja zgjedhore këtë vit do të zgjasë vetëm gjatë periudhës nga hapja e qendrave të votimit deri në mbylljen e tyre, përkatësisht nga ora 07:00 deri në orën 19:00. Pjesëmarrësit në zgjedhje do të kenë mundësinë të zgjedhin deri në dhjetë kandidatë të një subjekti politik.

Lehtësimi i Procesit të Votimit për Kosovarët Jashtë Vendi Një ndryshim i rëndësishëm për kosovarët që jetojnë jashtë vendit është se procesi i votimit është bërë më i lehtë. Ata mund të votojnë jo vetëm përmes postës, por gjithashtu mund të votojnë fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Kosovës.

Përplasjet e Partive dhe Zgjedhjet Pa Koalicione Ndërkohë, partitë politike kanë deklaruar se do të garojnë pa koalicione parazgjedhore. Pas përfundimit të zgjedhjeve, pritet që rezultatet të japin një pasqyrë të mundësive për krijimin e koalicioneve pas-zgjedhore.

Zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 shënojnë një moment të rëndësishëm për të ardhmen politike të Kosovës, ku qytetarët do të kenë mundësinë të zgjedhin përfaqësuesit që do të udhëhoqen nga parimet dhe angazhimet e tyre për zhvillimin e vendit.