‘Vetëvendosja i mbron kufijtë e Kosovës’! Kurti i përgjigjet Grenellit nga Podujeva? “Pushkët i kemi plot’

Kandidati për kryemininistër i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, e nisi fjalimin gjatë tubimit elektoral në Podujevë duke pretenduar se “populli e di kush i mbron kufijtë e Kosovës”.

Kurti shmangu përmendjen e Richard Grenell në fjalim. Ky i fundit e ka kritikuar kryeministrin e Kosovës, duke deklaruar se atë nuk e do as SHBA dhe as BE.

Sakaq, ai foli edhe për Serbinë, duke i bërë të qartë se Kosova e ka moralin e lartë, por edhe armët të mbushura.

“Po të ishin ato partitë e tjera, do të kishte qenë problem me këto komunat kufitare. Kur e ke kojshinë e keq, duhet të mbash moralin lart dhe pushkën plot”, tha Kurti.