Gerrard heq dorë nga Arabia Saudite. Trajneri anglez ndahet me Al-Ettifaq, zbulohet arsyeja

Eksperienca saudite e Steven Gerrard duket se ka arritur në fund, një vit e gjysmë pas nisjes së saj. Trajneri anglez, i cili u bashkua me Al-Ettifaq në verën e vitit 2023 mes pritshmërive të mëdha, tani është gati të ndahet me klubin. Lajmi është zbuluar nga “Sky Sports UK”, sipas të cilit vendimi për t’u larguar nuk lidhet me rezultatet sportive, por me arsye personale.

Sa i përket ecurisë në kampionat, sezoni i Al-Ettifaq ka qenë zhgënjyes deri më tani, gjithsesi. Skuadra ndodhet në vendin e 12-të në “Saudi Pro League” me një bilanc prej 5 fitoresh, 4 barazimesh dhe 8 humbjesh. Këto rezultate janë larg pritshmërive të klubit, i cili në verë investoi te Gerrard për t’i dhënë një drejtim të ri projektit teknik.

Megjithatë, sipas burimeve britanike, vendimi i legjendës së Liverpool-it nuk është ndikuar nga vështirësitë në kampionat. Tani mbetet për t’u parë se cili do të jetë hapi i tij i ardhshëm, me mundësinë e një rikthimi në Europë, që nuk përjashtohet.