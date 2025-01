Drejt Inter-Monaco, Inzaghi: Jemi një hap larg 1/8 finale, por asgjë nuk është e sigurt

Kërkohet mposhtja e Monaco për të siguruar vendin mes tetë më të mirëve të fazës së grupit të Ligës së Kampionëve. Qëllimi i Interit është i qartë, edhe pse Simone Inzaghi mund të ketë disa dyshime në lidhje me formacionin, duke marrë parasysh edhe derbin në kampionat kundër Milanit:

"Kemi mundësinë ta mbyllim mes tetë ekipeve më të mira, gjë që do të ishte rezultat i shkëlqyer, por aspak i sigurt. Në këtë Ligë të Kampionëve po luajmë me përqendrim dhe agresivitet të madh, kemi shënuar pak gola, por kemi pësuar vetëm një".

Çfarë ndryshimi ka për ju mes një barazimi dhe një fitoreje kundër Monaco?

Nuk mund të bëjmë llogaritje pas një ecurie të shkëlqyer. Na mungon një hap i fundit dhe duam ta bëjmë kundër Monaco, një kundërshtar shumë i mirë, me lojtarë sulmues cilësorë dhe që luan futboll sulmues e të organizuar. E respektojmë shumë Monacon.

A do të ketë një rotacion të madh si më parë?

Do të ndryshoj diçka si gjithmonë, por do të shoh, sepse kam disa dyshime, na mungojnë disa lojtarë si Acerbi, Çalhanoglu dhe Correa. Taremi pati një problem në Lecce dhe u stërvit veçmas, por shpresoj ta rikuperoj. Do të bëj vlerësimet e mia.

Bazuar në renditjen aktuale, Interi është i 14-ti. A është Liga e Kampionëve një objektiv apo ëndërr?

E dimë rrugëtimin dhe vështirësitë e tri viteve e gjysmë të fundit. Kemi punuar shumë, mbështetja e klubit nuk më ka munguar kurrë, edhe kur kemi humbur lojtarë dhe kemi blerë të tjerë. Duam të vazhdojmë përpara në Ligën e Kampionëve, jemi një hap larg 1/8 finale. Një gjë nuk ishte e sigurt, duke marrë parasysh që do të mbeten jashtë ekipe me buxhete më të mëdha se i yni.

Nëse luan Arnautoviç, nga çfarë do të varet zgjedhja e çiftit të sulmit?

Momentalisht, sulmuesit e mi mund të luajnë me njëri-tjetrin pa problem, e kam treguar gjatë sezonit. Ende nuk kam vendosur se kush do të luajë kundër Monacos. Arnautoviç është stërvitur shumë mirë, po ashtu Thuram dhe Lautaro kanë rikuperuar lodhjen. Do të mendoj vetëm për Monacon, jo edhe derbin.

Si është Çalhanoglu?

Për ndeshjen kundër Monacos nuk është gati, por po punon mirë, ashtu si Acerbi dhe Correa. Do të shohim në dy ditët e ardhshme nëse mund t’i kemi për të dielën në derbi. Kemi besim, por duhet të presim.

A ju habit niveli mesatar i skuadrave franceze në këtë Ligë të Kampionëve?

E prisja që Monaco, Lille dhe PSG të ishin protagonistë, sepse futbolli francez është shumë fizik. Po ashtu, Brest po bën shumë mirë. Ligue 1 ka shumë talente për t’u parë, ashtu si Monaco.

Pse fitoni pothuajse gjithmonë 1-0 në Ligën e Kampionëve?

Këto shtatë ndeshje në Ligën e Kampionëve i kemi luajtur me një përqendrim shumë të madh. Kemi shënuar më pak, kjo është e vërtetë, por kemi pësuar vetëm një gol në një situatë të veçantë. Skuadra ka qëndruar gjithmonë agresive dhe e vendosur, siç kërkojnë këto sfida.