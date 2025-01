Arkëmorti me trupin e Janullatus largohet nga Katedralja e Athinës për tu nisur drejt Shqipërisë!

GREQI- Arkëmorti i me trupin e Kryepeshkopit Anastas Janullatos është larguar paraditen e sotme nga Katedralja e Athinës për tu nisur drejt Shqipërisë. Ai u largua nga Mitropolia e Athinës nën tingujt e marshime zie të bandës së Marinës. Trupi i tij mbërrin nesër në Tiranë, ndërsa Protothema shkruan se në pikën kufitare të Kakavijës, pala greke do t’i jape lamtumirën me ceremoni.

Arkëmorti do të shoqërohet nga mitropoliti i Apolonisë dhe Fierit Nikolaos, peshkopi Krougias Anastasios dhe priftërinjtë Fr. Charalambos Giokas dhe Fr. Spiridon Topantzas, të cilët ishin bashkëpunëtorët dhe shokët e tij të ngushtë në ringjalljen e Kishës së Shqipërisë pas disa dekadash diktature.

Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani u zgjodh si Mbikëqyrës i Fronit Kryepeshkopal, ndërsa ai kishte qenë dhe i zgjedhuri i të ndjerit si pasues i tij. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale ka shpallur zinë kishtare deri më 29 janar. Pritja e trupit të Kryepeshkopit do të bëhet para Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, të martën, datë 28 janar, ora 16:00. Pas pritjes, homazhet do të mbahen brenda Katedrales gjatë kësaj pasditeje dhe gjatë gjithë ditës së nesërme, të mërkurën, datë 29 janar 2025. Ndërkohë njoftohet gjithashtu se varrimi do të kryhet ditën e enjte, datë 30 janar, ora 11:00, pas Liturgjisë Hyjnore.

Kryepeshkopi Anastas Janullatos u nda nga jeta në orët e para të mëngjesit të 25 janarit. Ai ndodhej prej 30 dhjetorit të 2024-ës i shtruar në spital, fillimisht në Tiranë për shkak të një viroze stine. Më pas gjendja e tij u përkeqësua për shkak edhe të një gjakderdhjeje në sistemin e aparatit tretës, për të cilën u dërgua në Athinë më 3 janar.