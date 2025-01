Zgjidhet lideri, ja kush do ta ‘drejtojë’ shtëpinë e BBV4 në ditët në vijim

Banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”, kanë votuar ditën e sotme për liderin e ri.

Përmes një zarfi të bardhë, banorët u njoftuan se do të thonin një emër dhe një arsye për personin që do të votonin si lider, që gjithashtu do të kishte një rol të rëndësishëm.

“Banorë, është momenti që të zgjidhni liderin e shtëpisë. Secili prej jush me radhë duhet të japë një emër dhe një arsye për banorin që zgjedh si lider dhe këtë rol e fiton ai/ajo që ka më shumë vota. Kujdes! Lideri do t ketë edhe një rol të rëndësishëm pasi do të vendosë se çfarë produktesh do të porositen prej buxhetit. Duke qenë se ju nuk u treguat bashkëpunues dhe nuk respektuan rregullat e sfidës së fundit të buxhetit, Vëllai i Madh iu njofton se do të keni vetëm 5 për qind të buxhetit”, thuhej në zarfin që lexoi Klajdi.

Ndërkohë menjëherë pas leximit të zarfit, banorët nisën me votimet dhe me shumicë votash lidere u bë Danja.

“Faleminderit që më votuat. Për buxhetin normalisht nuk e di ça të them. Siç ishte radhën që shkoi, kam përshtypjen që do e bëjmë edhe këtë herë”, tha Danja pasi u bë lidere dhe menjëherë nisi duke ndarë punët e shtëpisë.