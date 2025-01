Kupa e Shqipërisë futet në fazat e ‘zjarrit’. Hidhet shorti, përcaktohen 4 çiftet çerekfinaliste

U hodh paraditen e kësaj të premteje në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit” shorti për fazën çerekfinale të Kupës së Shqipërisë 2024/2025.

Të pranishëm gjatë hedhjes së shortit ishin drejtori i Departamentit të Garave në FSHF, Marjus Sulejmani, përfaqësues të klubeve pjesëmarrëse dhe përfaqësues të mediave.

Në bazë të rregullores, skuadrat u ndanë në dy vazo, ku në vazon e parë u pozicionuan: Egnatia, Partizani, Vllaznia dhe Skënderbeu dhe në vazon e dytë: Laçi, Dinamo City, Bylis dhe AF Elbasani

Nga shorti i hedhur u përcaktuan edhe katër çiftet çerekfinaliste që janë si më poshtë:

Bylis – Egnatia

AF Elbasani – Vllaznia

Laçi – Partizani

Dinamo City – Skënderbeu

Takimet do të luhen me sistem vajtje-ardhje dhe sfidat e para do të zhvillohen në fushën e ekipeve të pozicionuara në vazon e dytë. Ndeshjet e para do të luhen më 5 shkurt dhe takimet e kthimit më 26 shkurt.