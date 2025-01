Pak ditë para inaugurimit, jep dorëheqjen Këshilltari Special që drejtoi dy çështje penale federale kundër Trump

Jack Smith jep dorëheqjen pak ditë para marrjes së detyrës nga Presidenti i Zgjedhur Trump

Këshilltari special Jack Smith dha dorëheqjen disa ditë para se Presidenti i Zgjedhur Donald Trump të marrë zyrtarisht detyrën e tij në Shtëpinë e Bardhë, sipas raportimeve të shumta të mediave amerikane që citon noa.al.

Smith, i cili u emërua nga Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland në nëntor të vitit 2022, udhëhoqi dy çështje penale federale kundër Trump-it. Megjithatë, e ardhmja e të dyja çështjeve u vu në rrezik pas fitores së Trump-it në zgjedhje.

Trump është presidenti i parë i zgjedhur, me një dënim penal, por ai i shpëtoi pasojave në çështjen e tij në New York lidhur me pagesat e fshehta.

Pas fitores së Trump-it, çështjet e Smith-it — mbi zgjedhjet e vitit 2020 dhe dokumentet e klasifikuara — u vunë në rrezik. Javë pas zgjedhjeve, Smith kërkoi që çështja e parë të mbyllej dhe apelimi i tij në çështjen e dytë të tërhiqej.

Vendimet e Gjykatës së Lartë që siguronin imunitet për Trump-in i kishin dobësuar më parë këto çështje. Megjithatë, një gjykatë federale e apelit vendosi këtë javë që raporti përfundimtar i Smith-it mbi hetimet ndaj Trump-it mund të publikohet, pavarësisht kundërshtimeve të forta nga presidenti i zgjedhur.

Sipas një raporti të publikuar më 13 nëntor nga New York Times, Smith kishte planifikuar të jepte dorëheqjen pasi të përfundonte raportin.

Pas rizgjedhjes së Trump-it, Smith kishte diskutuar me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë për mënyrat e përfundimit të dy ndjekjeve penale federale ndaj Trump-it.

Politika dhe reagimet pas rizgjedhjes së Trump-it

Departamenti i Drejtësisë ka një politikë të gjatë që ndalon ndjekjen penale të një presidenti në detyrë. Gjatë fushatës së tij, Trump premtoi publikisht se do ta shkarkonte Smith-in "brenda dy sekondave" pas rikthimit në zyrë.

Departamenti i Drejtësisë është përballur me kritika nga disa demokratë për ritmin e ngadaltë të hetimeve kundër Trump-it.

Në javët e fundit të fushatës presidenciale, Smith u përqendrua te çështja e 6 janarit, duke zbuluar një aktakuzë të re bazuar në vendimin e Gjykatës së Lartë për imunitet dhe duke paraqitur prova të reja.

E ardhmja e hetimeve dhe ndikimi i dorëheqjes së Smith-it

Dorëheqja e Smith-it shënon një pikë kthese në ndjekjet penale kundër Trump-it. Ndërsa ai përgatitet të rifillojë detyrën presidenciale, fushëveprimi i hetimeve dhe veprimeve të mëtejshme kundër tij mbetet i pasigurt.

Raporti përfundimtar i Smith-it pritet të hedhë dritë mbi akuzat dhe hetimet që kanë dominuar politikën amerikane gjatë viteve të fundit.

Jack Smith. Foto: Drew Angerer/Getty Images