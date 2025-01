“Ti je marrë me jetën time, ke thënë kam prerë vetëm flokë”/ Rozana përplaset me Amber: Fjalën artiste nuk ma ke dhënë ti

Dinamikat e krijuara me Gjestin, sollën një përplasje mes Rozanës dhe Amberit, pasi banorja e akuzoi këtë të fundit se po e bullizonte.

Rozana tha se në shtëpi po matet se sa vlejnë dhe nëse janë artistë, teksa iu drejtua Amberit se titullin artiste, ia ka dhënë skena ku ajo performon. Amber nga ana tjetër, akuzoi Rozanën se ajo po merrej me jetën e saj.

Amber: E kam bërë shok tani. Fjalën mi e kam përdorur sepse është i vogël.

Rozana: E ka përdorur dhe për mua. Unë e vogël jam?

Amber: Po ngaqë mbrojte Gjestin, të bëra dhe ty mi.

Rozana: Këtu bullizohet hapur. Na matin nivelin e dhimbjes të historisë së jetës, çfarë kemi bërë në jetë, sa vlejmë dhe pse jemi këtu. Por çdo kush ruan imazhi ne vete.

Amber: Ti je marrë me jetën time. Më ke thënë që unë kam prerë vetëm flokë. Mundohesh të mohosh atë që thua.

Rozana: Ta mohojnë 100 kamera në shtëpi. Fjalën artiste ma kanë dhënë skenat ku performoj jashtë.

Amber: Ti ishe ajo që the çfarë bëj unë këtu.

Rozana: E kisha për lojën. Vazhdo dhe merru, me fjalorin tënd, jam këtu për të dëgjuar ku do arrish.

Amber: Ti ishe ajo që the çfarë bëj unë me ju këtu, nuk të dolën ato që kishe menduar? Me ty është e kotë të merresh se ti mohon. Ishalla ke fuqi të përballesh.