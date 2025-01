Morata dhe Alice, mesazhet prekëse që i emocionuan të gjithë fansat e tyre

Kohët e fundit kanë qarkulluar lajme për një pajtim të mundshëm midis Alvaro Moratës dhe Alice Campello, të cilët janë ndarë zyrtarisht rreth gjashtë muaj më parë. Influencuesja dhe sipërmarrësja italiane ka deklaruar se në jetë gjithçka mund të ndodhë, por aktualisht është e përqendruar te fëmijët dhe puna. Megjithatë, një gjest dashurie nga futbollisti i ka prekur të gjithë, në rastin e ditëlindjes së vajzës së tyre, Bella.

Bella ka ardhur në jetë dy vite më parë, pas një lindjeje të vështirë për Alice, e cila për shkak të një hemorragjie të rëndë përfundoi në kujdes intensiv dhe iu nënshtrua 17 transfuzioneve të gjakut. Kjo përvojë e vështirë ka lënë gjurmë të thella në shëndetin e saj mendor. “9 janari 2023 ishte dita më e vështirë e jetës sime dhe ndoshta ajo që më ka shenjuar më shumë, por më dha një shoqe jete përgjithmonë… Të dua me gjithë zemrën time”, – shkroi Alice në rrjetet sociale, duke shoqëruar postimin me disa foto të vajzës së vogël.

Edhe Alvaro Morata zgjodhi ta festonte publikisht ditëlindjen e vajzës së tij, duke postuar në Instagram një foto ku e mbulon me puthje. Në mesazhin e tij, ai gjithashtu shprehu mirënjohje për ish-bashkëshorten e tij: “Gëzuar ditëlindjen, Bella!. Të dua me gjithë zemrën time! Faleminderit, Alice, për të gjithë përkushtimin dhe dashurinë që tregove duke sjellë në jetë Bibi-n!”

Ky mesazh u prit me shumë emocion nga Alice, e cila nuk hezitoi të lërë një zemër në komentet e postimit. Ky gjest tregon qartë marrëdhënien e mirë që dy ish-partnerët kanë ndërtuar pas ndarjes, duke u fokusuar te lumturia e katër fëmijëve të tyre.

Së fundi, Alice Campello postoi një foto të dhomës së lojërave të fëmijëve në Instagram, ku shihej një pikturë me një foto ku ajo dhe Alvaro putheshin. Kjo ndezi thashetheme për një rikthim të mundshëm të çiftit, por pak më vonë, ajo publikoi një tjetër foto të dhomës, ku ky detaj romantik mungonte.

Megjithatë, Alice dhe Alvaro vazhdojnë të kalojnë momente së bashku, duke shoqëruar fëmijët në shkollë, duke qeshur dhe shkëmbyer shikime miqësore. Në lidhje me një mundësi të dytë për marrëdhënien e tyre, Alice ka thënë: “Nuk e di çfarë do të ha nesër apo çfarë do të bëj. Jeta ndryshon dhe të surprizon çdo ditë. Nuk mbyllem ndaj asgjëje dhe nuk e di çfarë mund të ndodhë. Ne e duam shumë njëri-tjetrin, respektohemi dhe gjëja më e rëndësishme janë katër fëmijët tanë”.