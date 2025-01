Ancelotti i frikësohet Barcelonës: Ndeshjet ndaj saj janë shumë të luftuara dhe të paparashikuara

Carlo Ancelotti është një specialist i finaleve. "Po vijmë mirë, si gjithmonë para një finaleje. Me shumë entuziazëm dhe dëshirë. Problemet që kishim ndaj Mallorca janë zgjidhur, të gjithë lojtarët janë në dispozicion. Një finale kundër Barcelonës është gjithmonë speciale, shton presionin. Është një kundërshtar historik dhe ndeshjet ndaj Barcelonës janë gjithmonë shumë të luftuara.

Do të jetë shumë e vështirë për ne, edhe për ata. Do të luajmë shumë mirë, jo mirë, shumë mirë. Ky titull ka vlerë. Kur e fitojmë Superkupën, sezoni përfundon i mirë, duke fituar La Liga-n dhe Champions-in. Është një ndeshje që të jep shumë dinamikë për ta vazhduar mirë sezonin", – theksoi trajneri i Real Madridit në konferencën për shtyp, në prag të përballjes me katalanasit në Arabinë Saudite.

Përqendrimi dhe orët në hotel: "Pesë ditë me lojtarët në hotel janë një mundësi e madhe për të bërë shumë gjëra. Megjithatë, nuk kërkoj shumë, sepse kalojmë mjaft kohë së bashku gjatë vitit. Kalojmë shumë kohë së bashku, por iu jap mjaftueshëm liri lojtarëve. Kjo periudhë shërbehet më shumë për video, por nuk kalon më shumë se 15 minuta. Lojtarët kalojnë mirë së bashku, ekziston një atmosferë pozitive. Nuk e di çfarë bëjnë në dhomën e tyre dhe nuk dua ta di".

Humbja 4-0 në “Bernabéu” si makth për madrilenët – "Duhet të mendojmë për atë që ndodhi në atë ndeshje. Ata na mundën, ndërsa ne kemi bërë një vlerësim të gabimeve tona. Kishim probleme në pjesën e dytë, ndaj duhet t’i shmangim ato gabime. Një klasike është gjithmonë e paparashikueshme, shoqërohet me shumë presion, sidomos kur është finale ndaj Barcelonës. Edhe në rast humbjeje, sezoni vazhdon. Është një finale dhe jemi afër një tjetër titulli, por jam i vetëdijshëm se në futboll gjithçka mund të ndodhë. Ekipi ka përmirësuar shumë, askush nuk mund ta mohojë këtë. Një humbje nuk do të ishte e mirë, por ekipi do të ecë përpara".

Të gjithë lojtarët në dispozicion: "Po, Jude është mirë. Ishte i ngarkuar nga loja, gjë që ndodh shpesh. Ai po kalon një moment të mirë dhe është një lojtar që aktualisht po bën diferencën. Përtej anglezit, të gjithë lojtarët janë të gatshëm për ndeshjen ndaj Barcelonës”.

Olmo dhe Pau Víctor, gati për finalen: "Çfarë do të mendoj nëse Olmo luan mirë? Do të mendoj se nuk kemi mundur të ndalojmë një lojtar të madh. Nëse luan, duhet të përqendrohemi te neutralizimi i cilësive të tij".

Mendim ndryshe nga klubi për arbitrat: “Gil Manzano është një arbitër i mirë, me përvojë, që ka gjykuar shumë ndeshje të rëndësishme. ‘Real Madrid TV’ ka të drejtë ta shprehë opinionin e vet, qoftë edhe kundër kryesorit të finales së nesërme".