‘Nuk mundesha më’! Gruaja vret me thikë bashkëjetuesin në Itali: Më sulmoi dhe unë u mbrojta!

Një 33-vjeçare në Itali ka vrarë partnerin e saj 38 vjeç. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e së martës në provincën e Monzas.

Mediat italiane bëjnë me bëjnë me dije se para ngjarjes çifti kanë pasur debat të ashpër fizik, dhe sipas dëshmisë së autores së krimit, i shoqi e ka dhunuar atë dhe ajo është mbrojtur duke e sulmuar me thikë.

Pas aktit ajo ka telefonuar urgjencën, por 38-vjeçari nuk ia ka dalë dhe ka ndërruar jetë.

“Ai më sulmoi dhe unë u mbrojta. Nuk mundesha dot më”- ka deklaruar 38-vjeçarja, Stella Boggio.

Sipas dëshmive të fqinjëve, debatet me partneren e tij kanë qenë të vazhdueshme dhe të ashpra kohët e fundit. Aq të shpeshta dhe të forta, me britma edhe në mes të natës, duke i shtyrë banorët e pallatit ku jetonin të lajmëronin administratorin.

Çifti nuk kishte fëmijë, por Boggio kishte një djalë nga një lidhje e mëparshme.