Ndahet nga jeta Astrit Bishqemi, intelektuali elbasanas dhe shkrimtari i njohur për fëmijë në Shqipëri

Ndahet nga jeta mësuesi, intelektuali dhe shkrimtari i njohur elbasanas për fëmijë, Astrit Bishqemi.

Astrit Bishqemi njihet si një prej shkrimtarët më të mirë të letërsisë për fëmijë, do t’i mungojë Elbasanit dhe Shqipërisë.

Astrit Bishqemi u lind në Elbasan më 18 korrik 1943.

Pas shkollës së mesme pedagogjike, studioi në Degën Matematikë-Fizikë të Institutit Pedagogjik 2-vjeçar në Shkodër dhe më pas mbaroi studimet e larta në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Elbasan.

Veprimtaria

Për shumë vite ushtroi profesionin e mësuesit dhe njëkohësisht të drejtorit në shumë shkolla tetëvjeçare dhe të mesme të rrethit të Elbasanit, përkatësisht në qytetet Librazhd, Peqin, Elbasan. Ndërkohë ka qenë redaktor i gazetës lokale” Shkumbini” (1973-1977). Që nga viti 1981 fillimisht si pedagog i jashtëm dhe më tej efektiv, ishte lektor i lëndës së letërsisë për fëmijë në universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan deri në vitin 2010 kur doli në pension. Tema e doktoraturës së mbrojtur prej tij në Universitetin e Tiranës mban titullin: “Teoria dhe historia e letërsisë për fëmijë e të rinj”.

Krijimtaria

Krijimtaria e tij letrare numëron:

11 Novela

21 Vëllime me tregime e përralla

10 Romane

12 Shqipërime

1 Skenar Filmash

16 Tekste të letërsisë për fëmije dhe studime

Bashkautor në 17 tekste të arsimit bazë

Autor në 8 tekste universitare

Tituj dhe Nderime Mban titullin “Profesor i Asociuar”. Gjithashtu mban titullin ”Mësues i Merituar”. Si autor i shumë vjershave, tregimeve, novela dhe romaneve, në qershor të vitit 2009, Ministria e Kulturës dhe Sektori Shqiptar i IBBY-t (International Board on Books for Young people) e nderoi me çmimin e karrierës “Orët” për “punë të përkushtuar në studimin e letërsisë shqipe për fëmijë dhe si krijues i afirmuar”. Veç çmimeve kombëtare në fushën e krijimeve për fëmijë, në vitin 2010 është nominuar kandidat i Shqipërisë për Çmimin e lartë botëror “Astrid Lindgren”, që jepet në fushën e Letërsisë për Fëmijë e të Rinjl.[2][3] Astrit Bishqemi është i vetmi shkrimtar shqiptar që është nominuar për këtë titull.

Veprat

Novela Gjoksshkëmbi (fantistiko-shkencor) – Shtëpia Botuese (Sh.B.) Naim Frashëri, Tiranë 1972 Tregim për nënën trimëreshë – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1974 Përtej oborrit diellor (fantistiko-shkencor) – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1978[4] Partizani fotograf – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1980 Një verë plot ngjare – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1981 Kur çelnin livarëzat e arrës – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1984 Epitafi dinak – botim i Gazetës Fjala e Lire, Elbasan 1994; Ribotuar me titullin: Kjo ndodhi në Fushë-Kosove – Sh.B. ERIK, Tiranë 2009 Burgu i qelqtë – Sh.B. Onufri, Elbasan 1995; Ribotuar me titullin Mësonjtorja e Parë, Tiranë 2002 Doriu i luftërave – ONUFRI, Tiranë 1996; ERIK, Tiranë 2009 Zezona e qumështit – Sh.B. Sejko, Elbasan 1996 Për një gotë çaj – Sh.B. Sejko, Elbasan 2004 Kacafytja me ujkun (novela, tregime, skica, gazmore) – Sh.B. Rozafa, Prishtinë 2018 Vëllime me tregime e përralla Detyra – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1974 Celësi i depos – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1976 Gëzofi i Tokës (Tregime Fantastiko Shkencore) – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1977 Kallëzimet e kokrrizave te breshrit (tregim shkencor) – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1978 Fidani i dardhës – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1978 Drugdhendësi i vogël – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1978 Libri i grisur – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1984 Trimëria – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1985 Dhëmbët e ujkut – Sh.B. Sejko, Elbasan 1996 [10] Kur nisa rrugën e shkrimeve – Sh.B. Onufri, Tiranë 1997 Thesi i gjallë – Sh.B. Toena 1998 [11][12] Gjyshër e nipër – Sh.B. Sejko, Elbasan 2001 Si ia hodhëm kompjuterit – Sh.B. Sejko, Elbasan 2002 Papuçe për princ Pison – Sh.B. Sejko, Elbasan 2003 Shtëpiza ime, përralla e kallezime diturake – Sh.B. Silver, Elbasan 2003 Maçoku me celular, Një pëllëmbë me përralla – Sh.B. Erik, Tiranë 2004 [13] Kallëzimet e Kaltrit – Sh.B. Sejko, Elbasan 2006 Mali i Vashës (tregime) – Sh.B. Jonalda, Tiranë 2012[14] Djali i zgjuar dhe vajza e bukur (tregime e përralla) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2013 Përralla Elbasani 1 – Sh.B. Jonalda, Tiranë 2013[15] Përralla Elbasani 2 të ritreguara – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2013 10 Rrëfenja të arta / Udhëve të Europës… duke u vënë veshin gojëdhënave të tyre – ERIK BOTIME, Tiranë 2020 Vepra I : Gostia e Arushit [Prozë e vargje të zgjedhura për fëmijë (e prindër)] – Shoqata ADE, Shtëpia botuese RAMA GRAF, Elbasan 2022 Vepra II : Magnetofoni [Tregime e përralla të zgjedhura për fëmijë (për shkollarët e vegjël)] – Shoqata ADE, shtëpia botuese RAMA GRAF, Elbasan 2022 Vepra III : Njeriu dhe Djalli [Tregime e përralla të zgjedhura për fëmijë (për shkollarët e mesëm)] – Shoqata ADE, shtëpia botuese RAMA GRAF, Elbasan 2022 Vepra IV : Ai që ndali Diellin… [Tregime të zgjedhura për moshën e lartë shkollore] – Shoqata ADE, shtëpia botuese RAMA GRAF, Elbasan 2022 Vëllai i Abetares (bashkautor me Xhevat Sylën) – ERIK botime, Tiranë 2022 Izi, qeni shpëtimtar (tregime) – ERIK botime, Tiranë 2023

Romane Me vështrimin lart – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1986 Udhëtim i jashtëzakonshëm (fantastiko-shkencor) – Sh.B. Naim Frashëri, Tiranë 1987; Ribotuar nga Sh.B. Sejko, Elbasan 2000 [16] Zemër, o bir! – Sh.B. Flesh, Tiranë 1999 Fustanet e dallëndysheve – Sh.B. Sejko, Elbasan 2003 Kronikë me tank – Sh.B. Sejko, Elbasan 2004 Klik: Rrapatushët 1 (Rrapatushë prej allçini dhe prej së vërteti) – Sh.B. Extra, Tiranë 2007 Klik: Rrapatushët 2 (Endje nëpër botë) – Sh.B. Extra, Tiranë 2007 Klik: Rrapatushët 3 (Hidhemi në të shtatën) – Sh.B. Extra, Tiranë 2007 Klik: Rrapatushët 4 (Fillime dhe… maja) – Sh.B. Extra, Tiranë 2007 Si u rrit një poet – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2011; Ribotuar me titull Dallgët e Këngës – Sh.B. Vatra, Shkup 2015 Shën Grushti / Gazmorë ndaj virusit të pabesë (Roman për adoleshentë) – Sh.B. JONALDA, Tiranë 2020 Normalistët / Roman për moshën e lartë shkollore – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2022 Shqipërime, përshtatje, poezi etj. Ali Baba dhe dyzet hajdutët (ritregim), – Sh.B. Onufri, Elbasan 1993, ribotuar Sh.B. Mësonjtorja, Tiranë 2003 Xhani Rodari: Pinoku dinak – Sh.B. Kristoforidhi, Elbasan 1993 Xhani Rodari: Xhelsominoja në vendin e gënjeshtarëve (Roman) – Sh.B. Sejko, Elbasan 2002; Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2007 Leit Sauervein: Indiani i vogël Hyshte – Sh.B. Sejko, Elbasan 2002 Zhak Deval: Misteri i Oqeanorit – Sh.B. Sejko, Elbasan 2002 Marie-Helene Deval: Fëmija egërsirë – Sh.B. Sejko, Elbasan 2002 Maria Markone: Anija kozmike e Alekut (Roman) – Sh.B. Silver, Elbasan 2003 Daniel Defo: Robinsoni (përkthyer nga Lumo Skëndo më 1908, sjellë në gjuhën e sotme) – Sh.B. Sejko, Elbasan 2005; Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë T.2007 Zhyl Vern: Aventurat e kapiten Haterasit (përshtatur për fëmijë) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2007 Xhonatan Suift: Udhëtimet e Guliverit (përshtatur për fëmijë) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2007 Rebi Alikaj: Përse oktapodi nuk ka eshtra – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2009 Mark Tuein: Aventurat e Hakëlberfinit (përshtatur për fëmijë) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2016 Paskam lindur më parë se gjyshi?! (vjersha) – Sh.B. Erik, Tiranë 2017 Francoise d’Eaubonne: Një nëndetëse e Hapësirës / Roman fantastiko-shkencor (përkthim nga Frëngjishtja) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2021

Tekste të letërsisë për fëmijë dhe studime Gazmore 300 e ca… buzëqeshje sa ? Toena, Tiranë 1996 [21] Letërsia për fëmijë (pjesa II: Komentar) / Eja, ta lexojmë bashkë një vjershë! – “ELBASANI 2000”, Tirane 1998; rishtypje: Eja, ta lexojmë bashkë një vjershë! – Sh.B. Erik, Tiranë 2011 Nga ditari i një shkrimtari për fëmijë – Sh.B. Sejko, Elbasan 2005 Vlera të anatemuara… (Gjurmime e studime) – Sh.B. Sejko, Elbasan 2005 Autorë e tekste letrare, probleme e vlera… – Sh.B. Sejko, Elbasan 2007 Autorë të letërsisë shqiptare për fëmijë e të rinj, 1886-2009 (Fjalor enciklopedik) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2009 (Astrit Bishqemi & Migena Arllati): Autorë të letërsisë shqipe për fëmijë e të rinj, 1886-2017 [Botimi i dytë i leksikonit të vitit 2009, por i zgjeruar: i rishikuar e i plotësuar]- Shoqata e intelektualëve “Jakova”, Prishtinë 2017 Tragave të letërsisë – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2011 (Astrit Bishqemi, Shpëtim Haxhihyseni): Simbol i punës dhe i korrektësisë (monografi për Ibrahim Ibrushin) – Sh.B. Shpresa, Tiranë 2012 (Iliaz Gogaj, Astrit Bishqemi): Sulë Harri, kalorës i arsimit shqiptar (botimi III, i pasuruar e i përmirësuar) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2013 Braktisja e happy end-it – Sh.B. Jonalda, Tiranë 2014 Misionarë të letërsisë – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2014 Elbasani ndër vite për librin – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Elbasan 2016 Bibliografi e kritikës letrare për fëmijë – Albtipografia, Tiranë 2017 Tomor Jolldashi në ravat e publiçistikës shqiptare (monografi) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2017 Arritje… (gjurmime e studime) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2017 (Astrit Bishqemi, Dije Demiri-Frangu, Xhahid Bushati, Sabit Jahja, Veli Veliu): Dritë Ruhani, Udhëtimi krijues përmes dy linjave – SAS, Prishtinë 2021 Buzëmbrëmje… (gjurmime e studime) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2023 ELBASANI e rrethina (miniguidë) – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2023

Bashkautor në tekste të arsimit bazë Edukata morale dhe politike, 5 – Libri Shkollor, Tiranë 1982 etj. Edukata morale dhe politike, 6 – Libri Shkollor, Tiranë 1982 etj. Edukata morale dhe politike, 7- Libri Shkollor, Tiranë 1983 etj. Edukata morale dhe politike, 8 – Libri Shkollor, Tiranë 1983 etj. Të njohim historinë e popullit tonë, 4 – Libri Shkollor, Tiranë 1990, 1994; Istoria na Albania: Tiranë 1994; ETMM, Prishtinë 1994 “Libri – miku më i çmuar i fëmijëve” (Doracak bibliografik) – botim i Fondacionit ECE – Elb.2000 Të njohim historinë e popullit tonë, 4 (botim i ri, i ndryshuar nga ai i vitit 1990) – Libri Shkollor, Tiranë 2000 etj. Gjuha shqipe, 7 – Morava, Tiranë 2006, 2007; SHKRONJË PAS SHKRONJE, Tiranë 2008 Dua të lexoj 2 (antologji; lexime plotësuese për nxënësit e kl. II, shoqëruar me aparat pedagogjik; hartoi: Astrit Bishqemi, Ardian Tana) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Dua të lexoj 3 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Dua të lexoj 4 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Dua të lexoj 5 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Xixëllime letrare 6 (antologji; lexime plotësuese për nxënësit e kl. VI, shoqëruar me aparat pedagogjik; hartoi: Astrit Bishqemi, Skënder Karriqi) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Xixëllime letrare 7 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Xixëllime letrare 8 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Xixëllime letrare 9 – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2011 Dua të lexoj 1 (antologji; lexime plotësuese për nxënësit e kl. I, shoqëruar me aparat pedagogjik; hartoi: Astrit Bishqemi, Ardian Tana) – Sh.B. 2 Lindje & 2 Perëndime, Tiranë 2012

Autor në tekste universitare Letërsia për fëmijë (pjesa I: Teoria) – Sh.B. Sejko, Elbasan 1997 Letërsia për fëmijë (pjesa III: Nëpër botë) – Sh.B. Sejko, Elbasan 1999 Historia e Letërsisë shqiptare për fëmijë – Sh.B. Sejko, Elbasan 2001 Hyrje në teorinë e letërsisë për fëmijë [Botimi i dytë i tekstit të 1997-s, por i zgjeruar: i rishikuar e i plotësuar] – Sh.B. Sejko, Elbasan 2004 Histori e letërsisë botërore për fëmijë [Botimi i dytë i tekstit të 1999-s, por i zgjeruar: i rishikuar e i plotësuar] – Sh.B. Sejko, Elbasan 2006 Historia e Letërsisë shqiptare për fëmijë [Botimi i dytë i tekstit të 2001-shit, me pak ndryshime] – Sh.B. Sejko, Elbasan 2004 Histori e letërsisë shqiptare për fëmijë e të rinj [Botimi i tretë i tekstit të 2001-shit, por i zgjeruar: i rishikuar e i plotësuar]- DY LINDJE DHE DY PERËNDIME, Tiranë 2008 Histori e letërsisë shqipe për fëmijë e të rinj [Botimi i katërt i tekstit të 2001-shit, por i zgjeruar: i rishikuar e i pasuruar rishtazi]- ShBLSh e RE, Tiranë 2014

Skenarë Filmash Vajza me pata – Kinostudio Shqipëria e Re, Tiranë 1975 Bashkautor në skenarin e filmit dokumentar për të rritur “Poema e çelikut”, 1975. Monografi kushtuar Astrit Bishqemit Prof. dr. Faik Shkodra: Talent dhe përvojë krijuese e shkencore (Vështrim analitik e sintetik i Astrit Bishqemit në veprën “Vlera të anatemuara”)- “Rozafa”, Prishtinë, 2018 Dr. Rudina Alimerko: ASTRIT BISHQEMI – krijues dhe studiues i shquar i letërsisë për fëmijë e të rinj – “Europrint”, Vlorë, 2019 Ibrahim R. Ibrushi: Një jetë e tërë kushtuar letërsisë për fëmijë e të rinj – Sh.B. Rama Graf, Elbasan 2023