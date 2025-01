Plas skandali në një burg të Anglisë/ Oficerja kryen marrëdhënie me të dënuarin. Video ‘merr dhenë’ mes të burgosurve

Një oficere burgu në Angli është pezulluar pasi ishte filmuar duke bërë seks me një të burgosur.

I burgosuri 19-vjeçar është arrestuar me dyshimin për sjellje të pahijshme në një zyrë publike, pasi një video supozohet se është marrë në HMP Five Wells javën e kaluar.

Pamjet e kapura në burgun Wellingborough dyshohet se treguan oficeren duke kryer marrëdhënie seksuale me të dënuarin.

Videoja thuhet se është shpërndarë me të burgosur të tjerë në burgun e kategorisë C prej 235 milionë paund, si dhe me miq që nuk janë pas hekurave.