‘Pronari i makinës ndodhet në burg!’ Detaje nga ngjarja në Shkodër

SHKODRA- Pronari i automjetit ndaj të cilit u qëllua mbrëmjen e sotme në Shkodër, Elvis Hoxha ndodhet në burg për veprën penale “dhunë në familje”. Sipas informacioneve, që prej kohës që ai është në burg, automjeti i tij ndodhej i parkuar në sheshin Rus në Shkodër.

Bëhet me dije se autori ka shkuar në vendngjarje me një motor dhe pasi ka qëlluar është larguar në drejtim të paditur. Ndërkohë, policia po punon për identifikimin, gjetjen dhe kapjen e tij dhe bashkëpunëtorit, pasi dyshohet se autori ishte në motor me një person tjetër.