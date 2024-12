‘Po unë e vrava. U përleshëm për rreth 1 orë’! Zbardhet dëshmia e autorit që masakroi të moshuarin në Durrës me çekiç e thikë

DURRËS- Fatjon Janina e ka pranuar autorësinë për vrasjen e 82-vjeçarit në Durrës. 32-vjeçari ka deklaruar se shkak për konfliktin është bërë një borxh prej 200 mijë lekësh që Paulin Gina ia kishte autorit. Gjithashtu Janina thotë se i ka thënë që të flasin për borxhin pasi i duheshin lekë për Vitin e Ri, por i moshuari i ka thënë se nuk ka lekë. Sipas tij viktima e ka ofenduar duke e quajtur drogaxhi dhe ka tentuar ta godasë me çekiç, por në atë moment Janina ka gjetur një thikë dhe e ka qëlluar disa herë.

“Po unë e vrava Paulinin. Me kishte 200 mije lekë borxh, e pashë dje qe po dilte nga shtëpia nga kati I 5 ku unë banoj të sheshpushimi I shkollave . I thashë hajde flasim për atë borxhin që me ke se me duhen lekët për viti e ri. U futëm të shtëpia e tij. Debatuam aty dhe me tha nuk kam leke. Me ofendoi, me tha drogaxhi. Aty e humba qetësinë, u përleshem afro 1 orë. Ai donte të me godiste me çekiç, unë gjeta një thikë e qëllova disa herë. Pastaj e qëllova edhe disa here me cekici derisa ngeli I shtrire ne toke. Me pas mora thikat dhe çekiçin dhe I dergova ne shtepine time. Kur dola mbyllja edhe deren e jashtme te tij me celes. Shkova ne shtepi fsheva thikat dhe cekicin, nderrova edhe rrobat e gjakosura dhe me pas ne gjendje te renduar psokologjike ika edhe nga shtepia une nga frika e policise.”, tha ai.