Çifti Briseida & Jori si një banor i vetëm, Tea Dupi: ‘Bën shumë skena, janë gjëra që do t’i kushtojnë asaj’

Eftuar në emisionin “Big Brother Radio” ka qenë Tea Dupi, për të bërë një analizë të lojës së banorëve dhe për të dhënë mendimin e saj për videot më të spikatura gjatë 24 orëve të fundit në shtëpinë e BBV.

Për Briseidën dhe Jorin, çifti i cili kanë hyrë si një banor i vetëm dhe momentalisht ndodhen në shtëpinë e xhuxhave, a mendon Tea se kjo është një zgjedhje interesante e tyre për të hyrë çift? A do ta bënte ajo një zgjedhje të tillë?

Jo, kurrë. Unë mendoj që njerëzit shumë herë do të duhet t’i ruajnë gjërat me të cilat mendojnë që i kanë krijuar edhe pa i vënë në provë sepse mbetet një provë dhe ti nuk e di kurrë rezultatin që merr.

Ai është një format që ti nuk e llogarit dot, nëse ka një gjë që mua në gjithë këto vite më bën për të qeshur me të gjithë ata që hyjnë aty është që mendojnë se e njohin formatin dhe e llogarisin. Por nuk mund ta llogarisësh kur ke 100 veta që punojnë për ty aty. Ti je vetëm, je pa informacion. Mund të kontrollosh veten tënde, të dish që je e gatshme për përgjigje për lojën por prapë ti ke njerëz që nuk i njeh aty. Është e frikshme të vendosësh veten tënde në provë se sa je në gjendje të mbash provokimet, lojërat, ndoshta dhe një prekje apo fyerje. Mendo ta bësh këtë me burrin. Unë kam parë disa skena dhe ajo e justifikon gjithmonë tek bashkëshorti edhe me faktin që unë jam lojtare. Ajo bën shumë skena duke luajtur edhe në emër të të shoqit.

Më tej ajo theksoi se:

Kur e shesin në këtë lloj mënyre më duket se nuk ka ndonjë gjë të vërtetë aty brenda ose janë njerëz që e duan kaq shumë famën dhe lozin ‘all in’. Por në ‘all in’ edhe digjesh.

Janë gjëra që do t’i kushtojnë asaj vetë edhe nëse del tani edhe nëse hyn. Do të doja t’i shikoja shumë gjatë ata të dy.