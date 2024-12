Mbi 50 vjedhje nëpër banesa në veri të Italisë, goditet një bandë shqiptarësh! Sekuestrohen sende me vlerë dhe para

ITALIA- Një bandë shqiptare e cila brenda pak javësh ka kryer 50 vjedhje banesash në total në veri të Italisë midis rajoneve Veneto, Lombardia dhe Emilia Romagna, është identifikuar nga policia e Padovës.

Policia italiane ka ndaluar fillimisht kreun e bandës, teksa gjatë arrestimit u janë gjetur dhe sekuestruar sende të tilla si: gjerdan, byzylykë, unaza, ora, varëse, çanta, kuleta, rripa dhe madje edhe tharëse flokësh, fshesa elektrike, përpunues ushqimi dhe thika kuzhine.

Sipas mediave italiane, hetimi i kryer nga Skuadra Fluturuese e Padovës filloi në mesin e nëntorit kur, duke analizuar elementët e grumbulluar me rastin e disa vjedhjeve të kryera në banesa në provincën e Padovës, agjentët identifikuan dhe rikonstruktuan lëvizjet e një bande të përbërë nga tre shqiptarë. Banda e specializuar për krimet grabitqare.

Pra, bastisja nga Skuadra Fluturuese e Padovës filloi, në bashkëpunim me kolegët e Skuadrës Fluturuese të Milanos dhe Bergamos, brenda një apartamenti të parë që ndodhet në Komunën e Abbiategrasso (MI), ku një shqiptar 29-vjeçar, me përvojë dhe me gjasë kreu i grupit, u gjet me dhjetëra sende të vjedhura, dy radio dhe disa telefona të përdorur për të mbajtur kontakte me bashkëpunëtorët gjatë vjedhjeve.

Në një apartament të dytë në komunën e Bareggio (MI) policia gjeti një grua, e cila më vonë u konfirmua se ishte partnerja e njërit prej dy të kërkuarve të tjerë, një 45-vjeçari shqiptar, i dënuar gjithashtu për vjedhje të shtëpive të kryera në vitin 2012 në Itali dhe 2015 në Belgjikë, i cili fshehu në shtëpinë e tij një tjetër pjesë të madhe të sendeve të vjedhura të bandës.

Pothuajse pesëdhjetë episode të vjedhjeve të banesave të kryera në pak javë, për të cilat hetuesit po hetojnë ende, për të identifikuar dhe kontaktuar të dëmtuarit për njohjen dhe kthimin e mallit të vjedhur.