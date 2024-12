Nga braktisja e prindërve qysh foshnje në legjendë futbolli, Ribery rrëfen dramat e fëmijërisë

Franck Ribéry është një ish-futbollist profesionist francez i njohur për shpejtësinë, driblimet e shkëlqyera dhe kreativitetin e tij në lojë. Ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme, veçanërisht si mesfushor-sulmues dhe sulmues anësor. Ribéry është një nga legjendat e Bayern Munich, ku fitoi shumë trofe, përfshirë Ligën e Kampionëve në vitin 2013. Ai formoi një partneritet të frikshëm me Arjen Robben, të njohur si "Robbery". Me kombëtaren franceze luajti nga viti 2006 deri më 2014, duke arritur finalen e Kupës së Botës më 2006.

Ribéry ishte i njohur për aftësinë e tij për të krijuar raste nga asgjëja, shpejtësinë eksplozive dhe teknikën e lartë. Ai ishte gjithashtu një lojtar me energji të lartë dhe shpesh dominonte krahun e majtë. Pas daljes në “pension” në vitin 2022, ai mbetet një figurë e respektuar në botën e futbollit.

Jeta e tij tregon qartë se destini i njeriut zakonisht shkruhet që me ardhjen në këtë botë: "Jam braktisur nga prindërit e mi biologjikë në një manastir, kur isha ende foshnjë. Sidoqoftë, jeta më dha një mundësi të dytë. Shpejt u birësova nga një familje që më dha dashuri dhe kujdes, duke kompensuar atë që më ishte mohuar.

Destini, megjithatë, nuk kishte përfunduar ende për mua. Kur isha vetëm 2 vjeç, një aksident automobilistik ndryshoi përherë pamjen time. Xhami i automjetit më shkaktoi një plagë të thellë në fytyrë. Nga ai moment nuk gjykohesha më për talentin tim ose personalitetin, por vetëm për pamjen. Njerëzit, përveç prindërve të mi, ndaleshin dhe gjykonin problemin e fytyrës time, komentonin pa e njohur dhimbjen time. Ndihesha i shtypur, vazhdimisht nën presion. Megjithatë, nuk kam qarë kurrë, edhe pse brenda vuaja jashtëzakonisht shumë.

Duhet një forcë mendore e jashtëzakonshme për të duruar peshën e talljeve nga bashkëmoshatarët, por ishte më e vështirë të duroja shikimet ngulmuese të të rriturve. E mbaj mend që prindërit e mi reaguan me vendosmëri, duke sfiduar çdo person me një thjeshtësi: A ka ndonjë problem? Në fund të fundit, turpi ju mbeti atyre që më gjykuan vetëm nga pamja e fytyrës.

Futbolli ishte shpëtimi im. Më dha një rrugëdalje, një arsye për të ecur përpara. Pa të, nuk e di nëse do të kisha mundur ta kaloja gjithçka. Sot, megjithatë, jam pothuajse krenar për atë plagë (shenjat e fytyrës nga aksidenti automobilistik). Pa të, do të isha një person ‘normal’, por nuk do të kisha karakterin e fortë që më përcakton.

Kjo plagë më ka mësuar të reagoj, të luftoj dhe të përballoj vështirësitë e jetës, ndaj për këtë arsye nuk do ta ndryshoja kurrë. Kurrë nuk do të përdor kirurgjinë estetike për ta hequr atë, sepse është pjesë e imja. Më ka formuar, më ka bërë atë që jam sot. Pikërisht nga kjo arsye jam krenar për të.

Rruga ime? 26 trofe të fituar në karrierë, kampion i Europës dhe i botës me Bayern Munich, 775 paraqitje, 179 gola dhe mbi 250 asistime midis klubeve dhe kombëtares franceze. E gjitha kjo është pjesë e historisë sime, duke përfshirë edhe plagën".