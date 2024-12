Lazio rezultoi përsëri fatale për Napolin. Humbi kreun, por Conte nuk e dramatizon situatën

Dy humbje radhazi ndaj Lazios, një në Kupën e Italisë dhe tjetra në kampionat, e kanë lënë Napolin në vendin e dytë të Serie A, dy pikë pas Atalantës që kryeson renditjen. Pavarësisht disfatës së fundit, Antonio Conte mbetet i fokusuar te progresi i skuadrës së tij dhe shprehet optimist për të ardhmen.

"Ajo që pamë sot na tregoi se rruga që kemi zgjedhur është e duhura, – tha tekniku salentin. – Ne duam të ushtrojmë presion ndaj kundërshtarit dhe të krijojmë situata të rrezikshme. Sigurisht, duhet të përmirësohemi shumë në pasimin e fundit".

Conte vlerësoi përpjekjet e ekipit të tij, duke theksuar: "Nuk jam i pakënaqur me paraqitjen. Djemtë dhanë gjithçka, luajtën me shpirt të madh. Nuk ka vend për zhgënjim apo pakënaqësi. Ndoshta në të ardhmen do të ketë edhe pengesa të tjera, por dua të shoh, si sot, një skuadër agresive dhe të papërkulur. Megjithatë, në 30 metrat e fundit duhet të kemi më shumë cilësi".

Në fund, një përgjigje që tingëllon si kundërpërgjigje ndaj kritikëve, të cilët e kanë akuzuar për një qasje tepër mbrojtëse, pavarësisht rezultateve të mira: "Po punojmë shumë dhe nuk dua të shoh një ekip që mbyllet në mbrojtje. Duam të luajmë lojën tonë dhe jo të ndërtojmë mure. Lojtarët tanë cilësorë duhet të bëjnë diferencën".

Për ekuilibrin në lojë: "Nëse ushtron presion, është e pashmangshme që të mos përballesh me kundërsulme. Për këtë duhet të jemi më të përgatitur, por kjo është pjesë e procesit tonë të rritjes. Preferoj më mirë një ekip aktiv sesa një që mbyllet prapa.

Kjo qasje po na jep rezultate të mira, por ka ende punë për të bërë. Kanë kaluar vetëm pesë muaj, duhet të vazhdojmë me këto ide dhe të mos kthehemi pas. Nuk dua të shoh një ekip pasiv, por t’i luajmë ndeshjet duke kërkuar më shumë cilësi. Këtu lojtarët tanë duhet të bëjnë diferencën".