Xavi: Botërori për Klube do të jetë emocionues, përfaqëson një pikë kthese

Xavi, ish-trajner dhe mesfushor i Barcelonës, foli për Botërorin e ri për Klube në një intervistë për faqen zyrtare të FIFA-s, duke dhënë një vlerësim pozitiv për turneun: "E shoh si emocionues në shumë aspekte.

Jo vetëm për futbollin europian, që tashmë ka Ligën e Kampionëve dhe është gjithmonë në një nivel shumë të lartë konkurrimi. Është gjithashtu një mundësi për klube të ndryshme nga e gjithë bota. Mendoj se ky turne do të përfaqësojë një pikë kthese, një mundësi të mrekullueshme për çdo klub në nivel global.

Adhuruesit e futbollit do të jenë të etur për ta parë. Të ndihesh në qiellin e shtatë kur bëhesh kampion bote për klube është e pabesueshme. Kam pasur mundësinë të bëhem kampion bote si me klubin, ashtu edhe me kombëtaren, kjo të lejon të përjetosh stile të ndryshme loje. Kam luajtur kundër skuadrave nga Oqeania, Amerika e Jugut dhe Amerika e Veriut, ka qenë një përvojë me të vërtetë fantastike".

Ja ndarja e skuadrave në grupe:

GRUPI A – Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

GRUPI B – PSG, Atletico M., Botafogo, Seattle

GRUPI C – Bayern M., Benfica, Boca Juniors, Auckland

GRUPI D – Flamengo, Chelsea, Leon, Espérance

GRUPI E – River Plate, Inter, Monterrey, Urawa

GRUPI F – Fluminense, Dortmund, Ulsan, Mamelodi

GRUPI G – Manchester City, Juventus, Wydad, Al Ain

GRUPI H – Real Madrid, Salzburg, Al Hilal, Pachuca