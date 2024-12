‘Vendimin e mora unë’! Xhensila flet për divorcin me Besin

E ftuar në ”Mirëmbrëma Yje” të Arbana Osmanit, këngëtarja Xhensila Myrtezaj ka thyer heshtjen për ndarjen e bujshme me aktorin e humorit, Bes Kallaku, një proces divorci që ka qenë i mbushur dhe vijon të jetë i tillë me një mal me thashetheme. Ajo tha se mes tyre nuk kishte më bashkëpunim, dhe është ajo që e mori hapin për të çuar çiftin e tyre në divorc. Nga ana tjetër Xhensila ndau edhe një histori shumë të fortë familjare, pasi tregoi se nëna e saj është goditur me thika nga babai i saj, pasi ai nuk pranoi divorcin me bashkëshorten e tij. Xhensila tregon edhe pjesën që nëna e saj e ka falur babain e saj.

”Ka disa vite që ishim përpjekur të sistemonim pakënaqësitë në martesën tonë me dëshirën për të mos i dhënë fund. Por kriza ka gjithmonë në çift. Ne nuk e kishim ndarë akoma nëse donim të ishim ndarë apo bashkë. Por mendoj se në çdo marrëdhënie kur veprat me fjalët nuk kanë shumë përputhshmëri, kur në marrëdhënie ka debate, bëhet toksike. Bëhet e dëmshme për mua, fëmijët, edhe për të. Kështu unë mora vendimin për t’u ndarë.

Në çift duhet bashkëpunim, duhet punë nga dy partnerët. Kam kuptuar që nuk duhet të luftojë veç njëra palë, por nga të dyja. Ishte një vendim i marrë nga unë. Më duhej mua ta bëja si hap pasi nuk shihja asnjë mundësi tjetër. Nuk është i lehtë divorci.

Disa hapa sado e vështirë të jetë, duhet gjetur guximi për t’i marrë. Unë e gjeta forcën te fëmijët e mi, sepse doja që në të ardhmen fëmijët të kishin qetësi. Shumë barrë kam marrë mbi supe. Çfarë nuk është thënë për mua, çfarë nuk kam lexuar. Por unë nuk e ndryshoj dot boten, nuk e ndryshoj dot mendësinë e tyre”, thotë Xhensila.