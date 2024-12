Gullit: Shumë njerëz nuk besonin te Dumfries, por tani është një nga holandezët më të rëndësishëm

Ruud Gullit, ish-ylli i Milanit dhe i Holandës, gjatë një interviste për “Ziggo Sport”, ka vlerësuar bashkëkombasin e tij Denzel Dumfries, pas lajmit të fundit për rinovimin e kontratës së ish-lojtarit të PSV-së me Interin: "Kam menduar gjithmonë se shumë njerëz nuk besonin tek ai, thonin se mund të bënte vetëm vrapime. Sot shoh se ku ka arritur… Duhet të them se ka mësuar shumë. Dhe, mbi të gjitha, është shumë i fortë mendërisht, sepse është zhvilluar dhe tani është një nga lojtarët më të rëndësishëm të vendit tonë".

Dumfries, gjithashtu në “Ziggo Sport”, komentoi zgjatjen e kontratës me zikaltrit deri në vitin 2028: "U desh shumë kohë. Natyrisht, duhej të prisnim që të vinte pronësia e re. Negociuam gjatë, por në fund jam krenar dhe i lumtur që firmosa. Mendoj se nuk ishte e lehtë as për klubin, as për mua. Kjo e bëri procesin pak më të vështirë dhe zgjati më shumë se zakonisht. Mund të flasim gjatë, por në fund është edhe çështje parash.

Si ndihem tek Interi? Jam 28 vjeç dhe kjo është një periudhë e rëndësishme për mua. Klubi ka qenë gjithmonë korrekt me mua. Në fund të fundit, të dyja palët jemi shumë të kënaqura. Po e shijoj shumë këtë përvojë dhe qëllimi im është të qëndroj këtu deri në vitin 2028".