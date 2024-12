Kalon për gjykim dosja e të penduarit të drejtësisë, Amarildo Nikollit

Dosja penale e një tjetër të penduari të drejtësisë ka kaluar për gjykim. Bëhet fjalë për Amarildo Nikolli Xhanej për të cilën SPAK, i ka komunikuar zyrtarisht akuzën e “armëmbajtje pa leje në kuadër të grupit kriminal”.

I riu nga Shkodra në bashkëpunim me Leonard Luzi, Muharem Koroveshi (alias Muharem Ismaili alias Muharem Myftaraj) dhe Erio Zejno planifikuan vrasjen e Ervis Matodashaj dhe Inez Hajrulla në qytetin e Vlorës.

Hetimet e organit të akuzës, por edhe dëshmia e Amarildo Nikollit zbuloi se krimi do të kryhej për hakmarrje dhe për marrjen në kontroll të lojërave të fatit.

Për këtë qëllim, Leonard Luzi, krijoi një grup të strukturuar kriminal, ku Amarildo Nikolli do të ishte ekzekutori, si dhe të pandehurit Muharem Koroveshi dhe Erio Zejno në rolin e ndihmësit.

Nga marrje dhe sigurimi i provës u faktua se Koroveshi dhe Erio Zejno, kanë sjellë armët në banesën e Amarildo Nikolli në Vlorë, kanë ndihmuar në terren me gjetjen e personave të cilët ishin objektiv i atentatit, si dhe do të ndihmonin ekzekutorin, në largimin nga vendi i ngjarjes (pas kryerjes së vrasjes).

Vrasja e shtetasve Ervis Matodashaj dhe Inez Hajrulla, nuk u bë e mundur, pasi në datën 07.08.2023, në orën 12:47, në lagjen “Uji Ftohtë”, në qytetin e Vlorës, gjatë kontrollit fizik kryer ndaj Amarildo Nikolli, i janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale: një pistoletë e markës Pietro Beretta, me një silenciator, me karikator të mbushur me 14 fishekë, si dhe një fishek i futur në folenë e qitjes. Ka rezultuar se ditën e arrestimit të tij, Amarildo Nikolli, kishte dalë pikërisht për të finalizuar krimin e porositur prej Leonard Luzit.

Pas arrestimit Amarildo Nikolli vendosi te bashkëpunojë me drejtësinë dukë përfituar statusin e te penduarit.

Ai është vetëm 35 vjeç, por përpara autoriteteve ka zbardhur ngjarje kriminale të ndodhura në Vlorë, Tiranë dhe Shkodër si dhe ka përmendur emra të njohur të botës së krimit që i janë futur këtij aktiviteti kur ai ndoshta ka qenë vetëm 10 vjeç. Deklarimet e tij janë kyçe në zbardhjen e disa atentateve të bujshme të viteve 2020-2023.

Amarildo është mjaft i njohur në platformat e ndryshme të rrjeteve sociale, kryesisht Tik Tok, përmes partneres së tij, Giovanna Nikolli, e cila pavarësisht çdo përfshirjeje të partnerit të saj në ngjarje kriminale, nuk është tutur aspak të reklamojë jetën e tyre luksoze mes festave të pafundme me shishe shampanje, pushimet në resorte me pesë yje, dhurata të çantave të markave më të shtrenjta e tufave gjigante me trëndafila.

Emri i Amaralido Nikollit doli sërish në media pas sherrit qe pati te 313-ta me Nuredin Dumanin dhe përfshirjen në të, të motrave Nikolli. Sipas Giovanna Nikolli, Nuredin Dumani për shkak të armiqësisë me Amarildon, i ka vendosur tritol ne derën e shtëpisë, i cili fatkeqësisht i mori jetën padrejtësisht një të riu, 29-vjeçarit Enea Thomaraj.