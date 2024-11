Dënohet me 2 vite shërbim prove ish prefekti i Kukësit, Granit Gjana

GJKKO ka dënuar me dy vite shërbim prove ish prefektin dhe nënkryetarin e bashkisë Kukës, Granit Gjana. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tendera në dy raste. Gjanës i ndalohet e drejta për të ushtruar funksione publike për të paktën 5 vjet. Sipas SPAK, Gjana, në shkelje të ligjit, nuk ka pajisur me autorizim për përdorimin e lëndëve djegëse nje subjekt që garonte për një tender me vlerë 21 milionë euro për furnizim me karburant.

