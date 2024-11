Ish-burri i përgjigjet Rudina Dembacajt: Vuajtjet e mia për të takuar gocën!

Replika në distancë janë ndezur mes aktores Rudina Dembacaj dhe ish-bashkëshortit të saj Aleksandër Varfaj dhe sërish në fokus ka qenë çështja e fëmijës së tyre.

Gjithçka nisi pasi dje në emisionin "Goca e gra" në Top Channel Rudina foli për divorcin që ishte temë e programit dhe ilustroi me ish-burrin duke e akuzuar se fsheh të ardhurat duke mos dhënë sa i takon në bazë të tyre, pagesë për vajzën e tyre Viktoria.

Aleksandri ka reaguar duke u ndalur në dy momente, shqetësuese për të, së pari stërmundimi për ti depozituar ish gruas paratë e përmuajshme në llogarinë bankare dhe së dyti, kalvari vuajtës i tij dhe prindërve për të takuar të bijën.

Ja çfarë thotë Varfaj:

"Meqe jam bere pjese e diskutimit me te rendesishem te grave te lagjes qe i bejne fresk njera-tjetres, po shpreh realitetin tim.

Pas gati 3 vite qe nuk takoj vajzen time (sepse nuk do ti), duhet te degjoj se si une fsheh te ardhurat per mos te paguar me shume per vajzen time?

Bene sikur harron besoj se llogarine ma ke dhene pas nuk e di sa kerkesash nga ana ime, qe te isha ne rregull me shtetin se ato pagesat qe beja une kur te mori opgj ne tel i the nuk ka paguar gje. Dhe justifikimi jot ishte "pse ça do thoja une qe i ke paguar"?

Per ironin me te madhe permend gjyqin qe ti e hape vet ku jane 3 pika dhe jo 2, sic te intereson ty.

1. E para dhe me e rendesishshja per ty ke kerkuar ne gjykate PADENJESINE time.

Une i padenje te rris femijen tim, si nene e si babe si te isha nje i ve. Do ta jepnin direkt nese nuk i paguaja ne banke.

2. Pensioni ushqimor nese do te rikujtoj u terhoqe ti nga kerkesa pa qene nevoja per tu hapur fare fitimet e mija, por ti harron qe e ke te regjistruar cdo gje.

3. Qe eshte fiks per tu trajtuar eshte si mundet nje njeri qe fallsifikon firmen e dikujt dhe e pranon fajin te kerkoje te drejte gjithe jetes te kete firme pa me pyetur mua. Po te jemi shtet normal do ikje ne burg ti, ai qerosi qe ngjante me mua 2 here dhe noteri Ermal Hamzaj qe 2 here nuk mori karten time te identitetit por qe u mjaftua ose bashkepunoi me ty per te dale vajza ime jashte shtetit. Me thuaj kur e ke kerkuar dhe sta kam dhene, date dhe fakte jo pasi bera kerkese ne prokurori por perpara? Eshte shume mire qe po trajtohesh me psikolog. E them realisht per vajzen time sepse i duhet te kete nje nene normale. Pyeti pak per rendesine e babit ne jeten e vajzes dhe shpresoj te kuptosh qe i ka dhe gjysherit ne shqiperi ai femije dhe nuk duhet prokure per ti takuar.

Dhe me qe u ankove per pensionin ushqimor qe e paguaj cdo muaj dhe pse nuk me lejon te takoj vajzen time dhe pas shume e shume tentativash, pse nuk flitet per gjyqin e shtepise qe dikur shpreheshe se nuk dua asgje, por sot bej rreth 3 vite qe shkoj poshte e larte neper gjykata? Shtepi me vlere te konsiderueshme, qe do ta pervetesosh te gjithen edhe pse nuk te takon.

A po, mund te flasim dhe per psikologen qe cuditerisht neper vleresimet psikologjike qe une kam te shkruara e zeze mbi te bardhe, thuhet se vajza ka nevoje per te atin dhe deshiron ta takoj. Pyeti pak per rendesine e babit per vajzen dhe shpresoj te kuptosh qe i ka dhe gjysherit ne shqiperi ai femije dhe nuk duhet prokure per ti takuar. Kam tre vjet qe endem gjykatave per femijen tim qe me takon ta kem prane me zot, me moral dhe me gjykate. Ti e di shumë mire si i ke blerë të gjitha hallkat por te verteten nuk e blen dot. Eshte shume e cuditshme qe vajza ime di per prokura, di per denoncime, di per kercenime, di per kallezime ne polici kundrejt familjes time pa na takuar asnje nga ne. Se di se kush ia thote dhe si ia thote por kur te rritet do ia them une me dokumenta reale audio dhe video se une skam dashur kurre ta bej pjese e teorive boshe aq te demshme per te.

Kaq per sot me mire!

Kam aq shumë për të thënë, por… Kaq për sot më mirë!"

***

Më herët, aktorja Rudina Dembacaj ishte dënuar për falsifikim dokumentesh, pasi mori vajzën në një udhëtim jashtë vendit pa prokurën e të atit. Ajo e konvertoni dënimin me gjashtë muaj burg në 80 orë shërbim prove.