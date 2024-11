Xavi Hernández është një ëndërr… e pamundur për Inter Miami

Disa javë më parë, Xavi Hernández, ish-trajner i Barcelonës, kishte qenë i lidhur me stolin e Manchester United. Tani duket se spekulimet vazhdojnë të trokasin në derën e trajnerit nga Terrassa, këtë herë për të zëvendësuar Tata Martino tek Inter Miami i Leo Messit.

Kështu, dhe përballë këtyre hamendësimeve që vijnë nga Miami, gazeta “MARCA” ka mundur të mësojë nga burime të para se nuk ka pasur asnjë kontakt mes palëve të përfshira, kryesisht sepse çështja e Tata Martinos është ende shumë e freskët.

Një aspekt që po duket gjithnjë e më i pakthyeshëm është se Xavi Hernández dëshiron ta bëjë pushim tërë sezonin 2024-2025, ndërsa ky projekt i Inter Miami do të fillonte në janar me përgatitje parasezonale. Pra, nuk është kjo rruga që do të ndjekë trajneri spanjoll për të ardhmen.

Për më tepër, një pikë tjetër kyçe është se Xavi po pret një klub të madh, i cili preferohet të jetë europian. Një klub me ambicie për të fituar gjithçka. Në këtë kuadër, është e qartë se Inter Miami, duke luajtur në MLS, nuk ka mundësi të luajë në Ligën e Kampionëve dhe nuk është në “Kontinentin e Vjetër”. Kjo është një tjetër provë që kjo nuk është rruga që do të ndjekë katalanasi.

Asnjë nuk dyshon se do të ishte një tërheqje e madhe të shihnim përsëri së bashku Xavi Hernández dhe ish-shokët dhe miqtë e tij, si Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets dhe Jordi Alba, por tani nuk duket se ka mundësi që kjo të ndodhë, pasi ëndrra e Inter Miami është e pamundur të realizohet në këto momente.