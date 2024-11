Vrasje dhe plagosje mes shqiptarësh në Itali, burg për dy vëllezër

Klinton dhe Ilmi Rakipaj u kapën një ditë pas vrasjes, në kryqëzimin e autostradës Villesse, njëzet kilometra larg kufirit italian dhe u arrestuan

Vëllezërit me origjinë shqiptare Klinton dhe Ilmi Rakipaj përkatësisht 20 dhe 25 vjeç, u dënuan me 18 vjet burg, të akuzuar për vrasje me dashje.

Hetimi nxori se ata kanë goditur për vdekje me thikë në gjoks bashkatdhetarin e tyre Albert Deda, 24 vjeç, si dhe plagosën rëndë dy shqiptarë të tjerë të moshës 26 dhe 28 vjeç.

Vrasja ndodhi në sherr e sipër mes shqiptarëve.

Gjykata vendosi edhe që të dëmshpërblehen prindërit e djalit të vrarë me 250 mijë euro.

Klinton dhe Ilmi Rakipaj kanë qenë të pranishëm në sallën e leximit të dënimit, ku prokurorja Claudia Brunino ka kërkuar dënimin me nga njëzet vjet burg për ta.

Historia daton në 23 korrik 2023: dy vëllezërit, me banim në via Dorighello në Forcellini të Padovës, në kulmin e një debati goditën me thikë 24-vjeçarin Albert Deda me një goditje në zemër dhe plagosën rëndë dy të tjerë, një 26-vjeçar dhe një 28-vjeçar, të dy me origjinë shqiptare.

Menjëherë pas kësaj, ikën me një Renault Clio të kuqe.

Klinton dhe Ilmi Rakipaj u kapën të nesërmen nga policia rrugore e Palmanova në kryqëzimin e autostradës Villesse, njëzet kilometra larg kufirit italian dhe u arrestuan.

Në foto: Të arrestuarit, Ilmi dhe Klinton Rakipaj