Zbulohet dokumenti sekret: NATO mobilizon 800 mijë trupa dhe 200 mijë automjete! Europa gati për luftë!

Planet përgatitore të Gjermanisë për një luftë të mundshme janë zbuluar në një dokument sekret prej 1000 faqesh të quajtur "Plani Operacional Gjerman".

Kështu, përgatitjet po fillojnë në Gjermani në rast të një lufte që ka një ndikim edhe më të drejtpërdrejtë në Republikën Federale sesa sulmi rus në Ukrainë.

Sipas informacioneve nga FAZ, Bundeswehr kohët e fundit po përballet me kompanitë me emergjencën – në bazë të "Planit Operativ Gjerman" të vendosur nga politikanët.

Versioni i parë i dokumentit strategjik është 1000 faqe dhe detajet janë sekrete. Për shembull, ai liston të gjitha strukturat dhe objektet e infrastrukturës që janë veçanërisht të denja për mbrojtje për arsye ushtarake.

Ai gjithashtu përmban plane të detajuara se si të veprohet në rast mbrojtjeje, ose më parë, në rast tensioni, d.m.th. nëse dikush do t’i përgjigjej me frenim një manovre ruse në krahun lindor të NATO-s.

Gjermania do të bëhej më pas një qendër për dhjetëra mijëra, ndoshta qindra mijëra ushtarë, të cilët do të duhej të transportoheshin në lindje, së bashku me materialet e luftës, ushqimin dhe ilaçet.

Ky dokument vjen pak ditë pasi Suedia dhe Finlanda i thanë qytetarëve të tyre që të përgatiteshin për luftë dhe iu dorëzuan udhërrëfyes të mbijetesës, ndërsa tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës vlojnë.

Ushtria gjermane po udhëzon gjithashtu kompanitë dhe civilët se si të mbrojnë infrastrukturën kryesore dhe të mobilizohen për mbrojtjen kombëtare, duke parashikuar një situatë në të cilën Rusia zgjeron fluturimet me dron, operacionet e spiunazhit dhe sulmet sabotuese në të gjithë Evropën

Po ashtu, bizneset janë këshilluar të krijojnë plane krize të cilat detajojnë përgjegjësitë e punonjësve gjatë emergjencave dhe do të udhëzohen të pajisen me gjeneratorë me naftë ose të instalojnë turbina me erë për të siguruar pavarësinë energjetike.

Përgatitja e Gjermanisë ndjek shembujt e vendosur nga vendet nordike, ku broshurat dhe emailet tashmë janë dërguar në miliona shtëpi me këshilla për kërkimin e strehimit, grumbullimin e furnizimeve dhe stërvitjen rudimentare ushtarake.

U sugjerua gjithashtu se Berlini po përgatitej të lëvizte 200,000 automjete si dhe 800,000 trupat e NATO-s në të gjithë territorin e tij nëse situata me Rusinë do të kthehej në luftë të gjithanshme.

Nënkoloneli gjerman dhe kreu i Komandës së Shtetit të Hamburgut, Jörn Plischke, është një avokat i vendosur i nevojës për t’u përgatitur për një luftë të mundshme në Evropë dhe ka nisur një përpjekje për të fuqizuar sektorët industrialë dhe bujqësor të Gjermanisë.

Pas sulmit të Rusisë në Ukrainë, një luftë konvencionale në Evropë do të ishte e mundur përsëri në pesë vitet e ardhshme”, tha gjenerali gjerman nga Hamburgu, aty ku ushtria gjermane po kryen një stërvitje ushtarake.