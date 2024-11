U dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e Gjeorgjia Muratit, dëshmia në gjyq: Dyshoj se e ka bërë shoku!

GREQI- Ditën e djeshme është mbajtur seanca në Gjykatën e Selanikut për 2 të pandehurit e akuzuar për vrasjen e shqiptares Gjeorgjia Murati. Mes të pandendehurve është edhe ish-partneri i saj. Në seancë mori pjesë edhe vëllai i shqiptares ndërsa ai përpoq të sulmonte të pandehurit kur u dërguan në Gjykatë.

Ndërkohë sot është zbardhur dëshmia e ish-partnerit i cili u dënua me burgim të përjetshëm për masakrimin me thikë të 41-vjeçares shtatzënë. 39-vjeçari dhe shoku i tij, i cili dënua me 15 vite burg, akuzuan njëri-tjetrin si vrasës të shqiptares duke hedhur poshtë akuzat se janë autorë të ngjarjes.

39-vjeçari gjatë seancës u shpreh se mbrëmjen e Viti të Ri 2024 kishin pasur një debat mes tyre në banesën ku jetonin në Kalamaria. Më pasi ai shtoi se pas debatit kishte pirë ilaçet per depresion dhe kishte fjetur. Ai theksoi se të nesërmën e zgjua dhe vuri re se viktima kishte marrë 5 mijë euro nga kursimet e tij.

“Debatova pak me Gjeorgjinë, piva ilaçet për depresion dhe fjeta. Kur u zgjova të nesërmen, Gjeorgjia ishte zhdukur dhe kishte marrë 5.000 euro nga kursimet e mia. Nuk e di kush ma dërgoi mesazhin kur ajo vdiq. Dyshoj se e ka bërë 34-vjeçari," tha ai.

41-vjeçarja shqiptare, Gjeorgjia Murati u masakrua tre herë me thikë nga burri i sajdhe më pas me ndihmën e një miku të tij tentuan të fshihnin ngjarjen duke hedhur trupin e pajetë në një zonë të humbur të Halkidikisë. Murati ishte shtatzënë në muajin e 3-të ndërsa kishte një djalë nga lidhja e mëparshme. Ngjarja e rëndë dyshohet se ka ndodhur mbrëmjen e ndërrimit të viteve moment në të cilin burri e shpalli të zhdukur 41-vjeçaren.

Në lidhje me "zhdukjen" e saj 39-vjeçari doli para mediave duke shprehur shqetësimin për fatin e gruas së tij. Ndërsa e vërteta për vdekjen e shqiptares u zbulua nga dëshmia e shokut i cili tregoi vendin se ku kishin fshehur trupin. Në një situatë të tillë 39-vjeçari nuk e ka pranuar fajin dhe më tej ka vijuar duke fajësuar shokun e tij si përgjegjës. Ende nuk është zbuluar shkak i saktë i kësaj ngjarje ndërsa policia greke ka ngritur dyshime se ngjarja mund të jetë regjistruar për çështje parash.