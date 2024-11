Dëshmitarja: Nëse te dera e shkollës do kishte një roje a polic, nxënësi nuk do të ishte vrarë

Dëshmitarët tronditin: Roje a polic nuk kishte në shkollë, ambulanca nuk erdhi për nxënësit e plagosur

Dëshmitarë okularë në ngjarjen tronditëse sot pranë shkollës Fan Noli, shokojnë edhe më shumë opinionin publik me pohimet e tyre.

Një nga dëshmitaret tregon se e pa ngjarjen, por nuk ndërhyu. Ajo tregon se është mjaftuar me ndërhyrjen e të tjerëve, ndërsa shprehet se nëse do të kishte një roje te dera e shkollës ngjarja do të ishte parandaluar.

“E pamë ngjarjen, por nuk ndërhymë. Ndërhynë ca të tjerë, ça do ndërhynim më? Jam e mërzitur dhe e stresuar. Po më bie të fikët për vete.

Po të ishte polici te dera e shkollës nuk do kishte ndodhur ngjarja, më vjen keq, nuk e di çfarë të them. Po të ishte ai, po të kishte një mësuese ia kishte dhënë ndihmën e shpejtë. Ambulanca atje ishte. Një doktor a ka atje apo s’ka doktor?”, u shpreh dëshmitarja duke folur për Top Channel.

Sakaq, një nga dëshmitaret okulare shprehet se ka parë njërin prej të miturve të shtrirë në tokë, ndërsa theksoi se nuk ndërhyri askush.

Ndër të tjera gruaja e moshuar tha se i mituri u transportua në spital me një makinë të kuq, që ngjante si taxi, pasi ambulanca nuk u paraqit në vendin e ngjarjes.

"Ai (i mituri) ishte shtrirë aty. Pashë vetëm një djalë aty. Tani që e pashë në televizor. Atë (të miturin) që pashë unë ishte shtrirë. Ambulanca nuk erdhi menjëherë. Erdhi një makinë e kuqe që e mori djalin. Kush të ndërhyjë në këtë rast? Kush ndërhyn do shkojë në polici të rrijë atje. I ndihmoi një grua”, tha dëshmitarja, e cila ka një biznes privat pranë vendit të ngjarjes.