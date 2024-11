Derbi ndaj Dinamo City, flet Veselinovic: Kundërshtar shumë i fortë, por ne synojmë fitoren

Java e 13-të e Superiores rezervon derbin e kryeqytetit, Dinamo City-Partizani, i cili nuk do të luhet në Tiranë, por në stadiumin "Elbasan Arena". Atje ka zgjedhur t’i presë “nëndetësja” të kuqtë, meqë nuk ka stadium të vetin. Të dyja skuadrat janë shumë afër kreut, rivalizojnë për titull, ndaj përballja e sotme pritet me mjaft interes. Vlerësimi është maksimal dhe reciprok, çka duket edhe në deklaratat e Aleksander Veselinovic, bërë në konferencën e zakonshme për shtyp.

Pas dy pikëve të lëna kundër Teutës do të përballeni me Dinamon, që është me moralin lart. Çfarë Partizani duhet të presim?

Si gjithmonë jam i sigurt që do të luajmë me angazhim maksimal. Do të sfidojmë një klub të madh dhe me mjaft traditë si Dinamo. Në këtë sezon, Dinamo ka treguar se është skuadër mjaft e mirë. Në futboll, gjithmonë duhet të mendojmë për ndeshjen dhe hapin e radhës. Dinamo është kundërshtar i fortë, në ndeshjen e fazës së parë barazuam 2-2. Ishte ndeshje me përmbysje rezultatesh, kaloi Dinamo në avantazh, më pas ne dhe në fund u mbyll në barazim. Përsa i përket këtij sezoni, mendoj se është kampionat shumë i fortë, me gjashtë-shtatë skuadra që luftojnë për kreun. Me që ka shfaqur Dinamo përgjatë këtyre javëve, tregon se është kundërshtar jo vetëm për zonën e “final four”, por dhe titullin. E respektojmë maksimalisht Dinamon, por siç e kam thënë fillimisht, duhet të respektojmë edhe veten tonë. Do të japim gjithçka për ta fituar ndeshjen.

Dinamo ka treshen sulmuese më të mirë të kampionatit. Sa shqetësues iu duket ky fakt dhe si mendon ta ndalni?

Sulmuesit e Dinamos janë shumë të mirë. Itodo, Zabërgja, Bregu, Vila, jo vetëm ato, Goudiaby, por dhe të tjerët janë cilësorë. Mendoj se kanë përzgjedhur një grup mjaft të mirë dhe me eksperiencë, por ne kemi grupin tonë, lojtarët e duhur. Duhet të mendojmë si t’i shfrytëzojmë mundësitë tona.

Së bashku me Ilir Dajën, jeni dy trajnerë që nuk keni pësuar asnjë humbje deri tani. A e shikoni si sfidë personale trajnerësh?

Kam respekt të madh si për kolegun e Dinamos, edhe të tjerët. E di që profesioni ynë është i vështirë. Më të rëndësishëm janë lojtarët, performanca e tyre në fushë. Fokusi duhet të jetë te lojtarët, si gjithmonë. Ne punojmë gjithë kohës me lojtarët dhe duhet ta kemi fokusin tek ato. Përsa iu përket rezultateve, ka të mira, por dhe momente jo të tilla. Kam rreth 24 vite që punoj si trajner dhe e di që futbolli nuk parashikohet dot. Në profesionin tonë nuk kemi kohë që të gëzohemi apo lumturohemi. E them sinqerisht, si trajneri i Dinamos, edhe të tjerët janë mjaft të nderuar. Daja është trajner shumë i mirë me atë që ka treguar në futbollin shqiptar.

Si është situata me lojtarët e dëmtuar. Hadroj është ftuar në kombëtare, a do të jetë gati për këtë derbi?

Prej rreth 6 javësh kemi pasur situata të tilla, duke mos pasur të disponueshëm disa lojtarë. Kush do të jetë 100% gati do të luajë titullar. Jo vetëm për Hadrojin, por për asnjë lojtar nuk mund të them me siguri se do të jetë tuitullar apo jo. E patë edhe në ndeshjen e fundit, ku Hadroji vinte pas një mungese disa javore. U rikthye ndaj Teutës, por pas 15-20 minutave na kërkoi ta zëvendësonim. Nëse fillon ndeshjen do të jetë shumë mirë për ne, por kushdo që do ta zëvendësojë, nëse duhet, jam i sigurt që do të bëjë më të mirën.

Përballja e parë me Dinamon përfundoi 2-2. Çfarë keni mësuar nga ajo ndeshje?

Ndodhi dy muaj më parë. Atë ndeshje e kemi analizuar, po flasim për një kundërshtar mjaft të fortë. Nuk kemi kohë të kthejmë kokën prapa, pasi ndeshjet janë shumë afër. Pa së gjithash duhet të shohim vetëm.

Derbet me Tiranën dhe Dinamon i keni mbyllur me barazime, cili ju ka shijuar më shumë?

Çdo ndeshje duhet të jetë festë e vërtetë për publikun, për të gjithë aktorët që janë pjesë e futbollit shqiptar. Pas 40 viteve në futboll, si trajner dhe lojtar, është e rëndësishme të mendoj për ndeshjen pasardhëse dhe kundërshtarin që na pret.

Nuk keni humbur asnjë ndeshje, por mos janë bërë shumë barazime?

E thashë dhe do ta përsëris sërish: E filluam kampionatin me bluzë me mëngë të shkurtra, tani me xhaketa, kur të jemi në maj, sërish me të shkurtra, do të kemi mundësi të flasim për rezultatet, objektivat. Mendja dhe fokusi ynë duhet të jetë vetëm te ndeshja dhe kundërshtari i radhës. E kam thënë: ti mund të kesh performancë të shkëlqyer për 6-7 muaj, më pas një dëmtim në prill i dy-tre lojtarëve kryesorë mund të të rrezikojë gjithë sezonin. Çdo gjë duhet të jetë e fokusuar vetëm te ndeshja e radhës.