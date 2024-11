Ky është i riu shqiptar që humbi jetën pasi makina përplasi skuterin e tij në Itali!

Një aksident i rëndë është shënuar në Itali në Castiglione del Lago, ku ka humbur jetën një 17-vjeçar shqiptar.

Bëhet me dije se shqiptari ka qenë duke lëvizur me një skuter së bashku me një mik, kur janë përplasur n ga një makinë që po lëvizte me shpejtësi.

Menjëherë pas aksidentit të rinjtë u dërguar në spital, ku ndërroi jetë në spital ndërsa miku i tij ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve.

Sipas medieve italiane, prokuroria e Perugias, prokurori Massimo Casucci, ka urdhëruar tashmë të gjitha analizat klinike për drejtuesin e makinës, një 40-vjeçar.