Vorio Epiri ka vdekur me kohë dhe me vakt, ata që e përdorin janë fosile, thotë Edi Rama

Vorio Epiri është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Ka vdekur bashkë me çdo ëndërr të lodhur të qarqeve dhe individëve te dalë boje dhe të dalë kohe këtyre anëve.

Ky ishte përcaktimi që Edi Rama bëri sot në Selanik të Greqisë, në një takim me emigrantë ku u kërkoi votën në zgjedhjet e ardhshme, raporton noa.al.

Rama paralajmëroi se "kush e përdor akoma sot termin Vorio Epir kur flet për jugun e Shqipërisë tregon vetëm dritë shkurtësinë dhe pafuqinë e vet për të jetuar në shekullin e XXI".

"Këto janë fosile për gjynah, por nuk janë në asnjë mënyrë arsye që të ushqejmë brenda nesh ndjenja jo miqësore ndaj Greqisë", tha Rama, duke shtuar:

"Për Shqipërinë e sotme, Greqia është jo thjeshte një vend fqinj, por një partner i pazëvendësueshëm që së bashku me Turqinë dhe Italinë përbën njërën nga brinjët e trekëndëshit strategjik të politikës sonë të jashtme".