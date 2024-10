Ancelotti i shqetësuar: Borussia ka ndryshuar nga finalja e ‘Wembley’, ne nuk jemi ende 100%

Real Madridi i rikthehet sonte Ligës së Kampionëve, teksa në xhiron e tretë do të sfidojë Borussia Dortmundin në “Bernabeu”. Një “kryqëzim” që rikthen finalen e pesë muajve më parë në “Wembley” të këtij kompeticioni plot yje. Trajneri i merengues, Carlo Ancelotti e di se skuadra verdhezi me Sahin në drejtim nuk është më e njëjta: “Borussia ka ndryshuar, para së gjithash nga trajneri. Megjithatë, disa lojtarë ruajnë të njëjtën ide për futbollin, i cili funksionon mirë dhe ka cilësi kolektive. Ky kundërshtar është intensiv, luan mirë, ka cilësi individuale dhe kolektive”.

Në Gjermani u publikua lajmi se Borussia nuk stërvitet në “Bernabeu” nga frika e spiunëve…

Futbolli ka ndryshuar. Ju dini gjithçka për ekipin rival, sepse mund t’i shikoni të gjitha ndeshjet e tij. Nuk ka më sekrete, unë kam të dhëna të mjaftueshme për ta vlerësuar ekipin rival.

Real Madridi ka 9 fitore, një humbje dhe 3 barazime në këtë sezon. Nga 1 në 100, ku e shihni ekipin tuaj?

Ne nuk jemi në 100% të potencialit, kjo duket. Mendoj se kemi arritur rezultate të mirë, por duhet të përmirësohemi në aspektin e lojës. Pak nga pak do ta bëjmë edhe këtë.

Disa javë më parë keni folur për lojën e ekipit tuaj dhe “rock and roll” që pëlqeni…

E dua, sepse kam lojtarë me këto karakteristika. Kemi më shumë vështirësi në ndeshjet me posedim dhe kontroll topi të mirë të kundërshtarit, sepse nuk kemi lojtarë me karakteristikat e lojës në hapësira të vogla.

Një mendim për Bellingham, i cili po shfaqet i nervozuar në fushë…

Jemi të kënaqur me punën e tij, konkurron shumë, sakrifikon veten… Ai shënoi mjaft gola sezonin e kaluar, por qasja e ekipit ka ndryshuar tashmë. Bllokimi i Bellingham para portës kundërshtare nuk na shqetëson, sepse puna që po bën është shumë më e rëndësishme.

Përveç soliditetit në mbrojtje, çfarë i mungon skuadrës?

Është gjithashtu një problem i gjendjes fizike, jo të gjithë janë në 100%. Duhet të punojmë pak më të bashkuar si ekip. Ndonjëherë lind edhe ideja e presionit, por automatizimi është element themelor në futboll.

Duke u kthyer te Bellingham, a i keni ngarkuar rol ndryshe? Çfarë po i kërkoni këtë sezon?

Ndeshjen e fundit ndërroi pozicion, e vendosa në të djathtë, sepse menduam se mund të gjente më shumë hapësirë ​​për të hyrë në vijën e dytë. Këtë sezon, krahu i majtë është më i zënë, ndërsa krahu i djathtë ka mbetur pak më i ekspozuar. Ne mund të jemi po aq efektivë me Bellingham dhe Rodrygo në të djathtë, sa edhe në krahun e majtë.

Çfarë i duhet skuadrës për t’u përmirësuar në nivel taktik?

Ne jemi duke punuar në aspektin mbrojtës. Në nivelin sulmues kemi shumë opsione dhe mundësi. Nuk pësojmë shumë gola, është e vërtetë, por rivalët tanë kanë mundësi për të shënuar. Kur jemi solidë dhe kompaktë, kemi shanse më të mira për të fituar.

A i keni parë imazhet e Luis Enrique duke folur me Mbappé, duke i kërkuar atij të shtypë përpara? Çfarë i kërkoni atij?

Lëreni të shënojë gola. Unë preferoj më mirë që të shënojë gola sesa të shtypë përpara. Po i kërkoj Mbappé të njëjtën gjë që i kërkoja Benzema: të pozicionohet ​​mirë, të jetë inteligjent dhe të bëjë tranzicion të shpejtë pasi të ketë rikuperuar topin.

Si e shihni Modric? A mund të startojë kundër Borussia Dortmundit?

Ai është një lojtar unik. Unik në botë dhe unik në ekipin tonë. Luka ka përvojë spektakolare dhe një cilësi unike në menaxhimin e topit, në rolin e tij, në lojën e tij… Ai na ndihmoi shumë në këtë kuptim. Besoj se do të luajë edhe kundër Borussia Dortmundit, pavarësisht nëse titullar apo jo.