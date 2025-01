Zbulohet mesazhi i Berishës për deputetët: Mos bëni debat në tv me opozitarë!

Ish-kryeministri Sali Berisha, edhe pse në arrest shtëpie, vijon të udhëzojë deputetët e tij mbi vijueshmërinë e asaj që ai e quan “aksioni opozitar”.

Së fundmi, lideri demokrat ka dërguar një mesazh, ku udhëzon anëtarët e PD se si duhet të veprojnë në debate publike dhe kur ftohen në studio televizive.

Në udhëzime vihet re tërheqja e vëmendjes për të mos pasur asnjë debat me opozitarët me të cilët kanë përplasje së fundmi, kjo me qëllim për të mos zhvendosur vëmendjen.

Mesazhi i Berishës:

Mesazh drejtuar: Drejtuesve të qarqeve, anëtarëve të Kryesisë së PDSH, Deputetëve, Qeveritarëve vendorë, anëtarëve të Këshillit Kombëtar, Kryetarëve, Sekretarëve për Marrëdhëniet Publike dhe zëdhënësve të degëve të PDSH.

Mirëmbrëma dhe përshëndetje.

Me këtë mesazh në këtë vit elektoral duhet:

1-Të shfrytëzohet çdo mundësi dhe njohuri dhe lidhje për të qenë të pranishëm në debate, konferenca shtypi, prononcime në mediat qendrore dhe lokale.

2-Të mbahen marrëdhëniet më korrekte me gazetarët, dhe analistët.

3-Si parim nuk shmanget asnjë debat me socialistët!

4-Nuk zhvillohet asnjë debat me opozitarët e opozitës. Mos harroni se Edi Rama dhe mediat e kontrolluara prej tij, kërkojnë të zëvendësojnë në debate deputetët dhe ministrat socialistë të diskretituar dhe mëkatar deri në veshë, me opozitar të opozitës, kryetar pa parti, pra të zhvendosin debatin midis opozitës dhe kallp opozitës. Ndaj dhe njëherë cilido që t’ju ftojë në debat me gazetarë, analistë apo përfaqësues të PS nuk duhet të refuzohet. Në asnjë debat me figura kallpe dhe individë të marrë peng nga regjimi për krimet e tyre nuk duhet të marrim pjesë.

Berisha premtim studentëve nga “arresti i shtëpisë”: Kur të vi në pushtet, do përgjysmoj tarifat 5- Para se të shkoni në studio për debat duhet të njoftoni zyrën e shtypit, të kërkoni të dhëna për çështjet në debat dhe në rast se ka mesazh dite për ju do t’jua nisë!

6- Më e rëndësishmja të kujtoni çdo orë dhe çdo ditë se studio, valët dhe ekrani pa asnjë censurë për ne janë vetëm rrjetet tona sociale: Facebook, Instagram, X të cilat çdo orë dhe çdo ditë duhet të kenë vendin më kryesor në komunikimin tonë me qytetarët dhe betejën tonë me narko-regjimin e Edi Ramës!

O sot, o kurrë! Është radha jonë! Fitore!