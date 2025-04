Me 10 kg drogë në çantën e shpinës, arrestohet shqiptari në Itali

ITALI- Një 28-vjeçar shqiptar është arrestuar në Rovigo, lokalitey i Venetos në Itali, pasi u kap me lëndë narkotike me vete.

I riu u ndalua nga policia teksa po ngiste një motoçikletë duke ardhur nga Treviso, raporton noa.al që citon median lokale.

Në momentin e ndalimit, shqiptari është shfaqur i shqetësuar. Kjo sjellje e tij i ka bërë oficerët të dyshojnë dhe të kryejnë një kontroll të përgjithshëm.

Në çantën e tij të shpinës u gjetën 20 pako, të mbështjella me celofan, me hashash me peshë totale 10 kilogramë. Për këtë arsye 28-vjeçari u arrestua dhe u dërgua në paraburgim.