Aksident në aksin “Laç-Milot”, përplasen dy makina, plagoset një person

aksident ka ndodhur pak momente më parë në aksin rrugor “Laç-Milot”, ku dy makina janë përplasur më njëra-tjetrën.

Mësohet se si pasojë e përplasjes ka mbetur i plagosur njeri prej drejtueseve të mjeteve, e cila u transportua me urgjencë në spital.

Njoftimi i Policisë:

Rreth orës 14:30, në aksin rrugor "Laç- Milot", automjeti me drejtues shtetasin E. M., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin N. P. Si pasojë është dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit shtetasi E. M., i cili u transportua në spital për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor vijon veprimet në vendngjarje për përcaktimin e shkakut të aksidentit.