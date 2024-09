LAJMI I FUNDIT! Kampioni i botës largohet 31 vjeç nga futbolli, ja mesazhi prekës me këtë rast

Një lajm i papritur, por i diktuar nga problemet e shumta fizike. Vetë qendërmbrojtësi francez, Raphaël Varane, e njoftoi atë në një mesazh të postuar në Instagram, në të cilin kampioni i botës më 2018 thotë ‘mjaft’ në moshën 31-vjeçare. Ai vendos të “pensionohet” nga futbolli pas kalimit të shkurtër përmes Como, skuadrës italiane të drejtuar prej Cesc Fabregas. Një dëmtim i fundit mund ta ketë shpejtuar vendimin e tij për t’u larguar nga futbolli.

"Jo më kot njerëzit thonë se të gjitha gjërat e mira marrin fund një ditë… Gjatë gjithë karrierës sime kam ndërmarrë shumë sfida, jam ngritur në krye herë pas here. Kam kaluar pengesa pothuajse të gjitha të pamundura. Kam përjetuar emocione të pabesueshme, momente të veçanta dhe kujtime që do të zgjasin gjithë jetën. Duke reflektuar në këto momente, njoftoj me krenari dhe kënaqësi të jashtëzakonshme ‘pensionimin’ tim nga sporti që të gjithë e duam.

Nuk pendohem për asgjë dhe nuk do të ndryshoja asgjë. Kam fituar më shumë sesa mund të kisha ëndërruar ndonjëherë. Përtej mirënjohjeve dhe trofeve, jam krenar që, pavarësisht gjithçkaje, iu kam qëndruar besnik parimeve të mia të ndershmërisë. Shpresoj se ju kam bërë krenarë ju fansave të mi. Dhe kështu fillon një jetë e re jashtë fushës së blertë. Do vazhdoj te Como, pa i veshur këpucët e sportit. Diçka për të cilën shpresoj të flas së shpejti.

Tani për tani, mbështetësve të të gjitha klubeve me të cilat kam luajtur, shokëve të mi të skuadrës, trajnerëve dhe stafit, nga thellësia e zemrës sime iu them FALEMINDERIT. Faleminderit që e bëtë këtë udhëtim më të veçantë sesa ëndrrat e mia më të çmendura, që mund të kisha imagjinuar. Faleminderit futboll! Me dashuri, Rapha".

Raphael Varane "pensionohet" nga futbolli profesionist si:

Fitues i Kupës së Botës

4 herë fitues i Ligës së Kampionëve

4 herë fitues i Kupës së Botës për Klube

3 herë fitues i LA LIGA

3 herë fitues i Superkupës UEFA

Fitues i Ligës së Kombeve

Fitues i "FA Cup"

Fituesi i Kupës së Mbretit

Fitues i Superkupës së Spanjës

Fitues i "Carabao Cup"