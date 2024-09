Atentati/ Identifikohet shqiptari i plagosur në Greqi. I dënuar më parë për vr*asje në bashkëpunim (EMRI)

GREQI- Identiteti i shqiptarit që mbeti i plagosur mbasditen e sotme në Greqi është zbardhur. Mësohet se i plagosur ka mbetur Florian Bajraktari, 36 vjeç nga Tirana. Bëhet me dije se në vitin 2006, Bajraktari është arrestuar për vrasje në bashkëpunim, ngjarje e ndodhur ne Lasithiou, Greqi.

Gjithashtu 36-vjeçari është liruar me kusht në vitin 2018 dhe në vitin 2020 është arrestuar ne Kalithea të Athinës për lojra fati. Mediat greke shkruajnë se fillimisht pati konfuzion mbi ngjarjen, pasi policia nuk gjeti asnjë person të plagosur në vendin ku ishte raportuar një përplasje me armë.

Por Bajraktari është paraqitur në spital me plagë në shpatull ku dhe po i nënshtrohet një operacioni. Sipas asaj që u bë e ditur nga autoritetet policore, ka dëshmi që thonë se i plagosuri lëvizte me motoçikletë dhe ndiqte disa persona të tjerë me të cilët shkëmbyen të shtëna. Autoritetet policore që kanë shkuar në vendngjarje kanë grumbulluar 7 gëzhoja, të cilat i kanë dërguar për ekspertizë.