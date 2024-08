Amaneti i Alen Delon: Qenin e dua në varr bashkë me mua. Arsyeja pse dhe çfarë u vendos për Loubon

Para se të vdiste këtë javë, ikona e filmit francez Alain Delon ka deklaruar se donte që qeni i tij i dashur i barit Loubo të varrosej me të. Gjithsesi, admiruesit e kafshëve mund të jenë të qetë sepse Loubo do të lejohet të jetojë.

Alen Delon, një aktor dhe producent i njohur ndërkombëtarisht e patjetër dhe nga shqiptarët, vdiq të dielën në moshën 88-vjeçare.

Ai do të varroset të shtunën e ardhshme në shtëpinë e tij familjare në Douchy, në jug të Parisit.

Në vitin 2018 Delon kishte deklaruar se donte që Loubo, një Malinois belg që ai adoptoi në 2014, të varrosej me të.

"Kam pasur 50 qen në jetën time, por kam një marrëdhënie të veçantë me këtë," tha ai ndërsa shpjegoi dhe arsyen pse kërkonte që ta merrte qenin me vete përmes eutanazisë.

“Nëse unë vdes para tij, do t’i kërkoj veterinerit që të largohemi së bashku. … Do të preferoja këtë sesa të dija se ai do ta linte veten të vdiste mbi varrin tim mes aq shumë vuajtjesh."

Pas vdekjes së Delon, aktivistët e të drejtave të kafshëve dhe qytetarët e shqetësuar ngritën alarmin për fatin e Loubo.

Një zyrtar i Fondacionit Brigitte Bardot – një grup i shquar për të drejtat e kafshëve i themeluar nga ylli i famshëm francez i filmit, i cili ishte i afërt me Delon – tha se ai kontaktoi familjen e Delon pasi anëtarët e fondacionit shprehën shqetësimin.

“Ata thanë se çështja as që u ngrit dhe do ta linin qenin të jetojë," tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti sepse nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht sipas politikave të komunikimit të Fondacionit.

Shoqata e Francës për Mbrojtjen e Kafshëve përshëndeti vendimin e familjes.