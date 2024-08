Start zhgënjyes i Milanit, zbarkon në ‘fushë’ Ibrahimovic. Fjalimi i tij para skuadrës apelon sedrën e kuqezinjve

Roli i Zlatan Ibrahimovic në Milano, për të cilin u përfol shumë, menjëherë pas hyrjes së suedezit në botën e RedBird, është bërë shumë i qartë që nga ky sezon. Ai është zëri i presidentit Cardinale te kuqezinjtë, pikë referimi i korporatës amerikane sa i përket sportit. Dhe pikërisht për këtë arsye, Ibra u takua e bisedoi me ekipin dhe trajnerin pas humbjes së keqe në Parma.

Një fjalim i tij me tone të qarta, por jo shumë të ashpra, bazuar mbi të gjitha në ndjenjën e përgjegjësisë që iu kërkohet lojtarëve, pasi klubi është i bindur se ka formuar një skuadër cilësore dhe shumë të vlefshme. Ajo është tashmë në dispozicion të stafit teknik.

“Gazzetta dello Sport” shpjegon sfondin e fjalëve të zgjedhura nga suedezi në dhomat e zhveshjes së “Tardini”, me lojtarët që e dëgjuan, kuptohet të zhgënjyer. “Cilësia është këtu, skuadra në fakt është e kompletuar, tani duhet të motivoheni”.

Ky është koncepti me të cilin mund të përmblidhen mendimet e Ibrës. Diçka mund të vijë ende nga tregu i transferimeve, por do të ishin përmirësime, shtesa dhe sigurisht jo goditje spektakolare. “Grupi ekzistues është ‘shtylla kurrizore’ e ekipit dhe ne duhet të luftojmë për majat me të”, – ka saktësuar Ibrahimovic.

Nga ana tjetër, Zlatan e ka përsëritur disa herë këtë ditët e fundit, kur ka folur për fushatën e nënshkrimeve: “Kemi afruar lojtarë me karakter, të cilët sjellin diçka ekstra edhe nga pikëpamja njerëzore”. Ndaj, problemet e shfaqura në dy ndeshjet e para të Serie A konsiderohen probleme të aspektit psikologjik.

Diçka për të cilën trajneri i kuqezinjve donte të ndërhynte menjëherë për të tentuar të ndryshojë tonin, edhe sepse ndeshja e radhës nuk do të jetë e lehtë, në “Olimpico” kundër Lazios. Pastaj vjen pushimi për shkak të angazhimeve të kombëtareve. Kthimi nga Roma pa tri pikët do ta çonte në dhjetë ditë humorin e errët rreth “Milanello”.