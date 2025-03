Izraeli bombardon një spital turk në Gaza: Ishte bazë e Hamasit. Video

GAZA- Ushtria izraelite ka bombarduar një qendër komanduese dhe kontrolli të Hamasit pranë Korridorit Netzarim, një zonë strategjike që ka qenë shpesh objektiv i luftimeve në konfliktin e vazhdueshëm. Sipas burimeve ushtarake izraelite, objektivi i sulmit ishte një strukturë e përdorur nga Hamasi për operacione ushtarake dhe koordinimin e sulmeve kundër Izraelit.

Në mesin e ndërtesave të prekura nga përplasjet ishte edhe Spitali i Miqësisë Turko-Palestineze, një institucion i ngritur nga Turqia për të ofruar kujdes shëndetësor për popullsinë palestineze. Fillimisht i ndërtuar me një mision humanitar, spitali u cilësua si një nga projektet më të mëdha të ndihmës mjekësore në Gaza.

Megjithatë, Izraeli ka akuzuar Hamasin për shndërrimin e objektit në një strukturë ushtarake, duke e përdorur atë për fshehje të pajisjeve ushtarake dhe për qëllime logjistike. Spitali i Miqësisë Turko-Palestineze ishte gjithashtu i vetmi spital onkologjik në rajon, i specializuar në trajtimin e pacientëve me kancer.

Sipas raporteve të mediave dhe organizatave humanitare, shkatërrimi i spitalit ka lënë rreth 10 mijë pacientë me kancer pa qasje në trajtime jetike, duke përfshirë kimioterapinë dhe terapitë e tjera të specializuara. Situata përkeqëson krizën humanitare në Gaza, ku mungesa e furnizimeve mjekësore dhe shkatërrimi i infrastrukturës shëndetësore kanë krijuar një gjendje kritike për pacientët dhe mjekët.

Israel destroys the Turkish-Palestinian Friendship Hospital near Gaza, Netzarim Corridor.

The hospital is situated on the campus of the Faculty of Medicine at the Islamic University of Gaza. pic.twitter.com/4h3D5oYDHE

